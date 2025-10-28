الإمارات تتفق مع 20 دولة أفريقية على إطلاق خريطة استثمارية جديدة

نظمت الإمارات اجتماع طاولة مستديرة وزارياً مع أكثر من 20 دولة أفريقية في دبي، والذي نتج عنه إصدار بيان وزاري مشترك يتضمن وضع خريطة استثمارية جديدة لتعزيز التعاون والشراكة في قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتحول الرقمي، بما يضع السياحة قوة دافعة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات والقارة الأفريقية.

جاء ذلك على هامش قمة «الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي» لعام 2025، والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وعقدت الطاولة المستديرة تحت شعار «السياحة في صميم أجندة النمو في يا»، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ووزراء ومسؤولي السياحة في أكثر من 20 دولة أفريقية.

حيث أكد الوزراء المشاركون على الالتزام بتوثيق التعاون لتوجيه الاستثمارات وتعزيز الربط الجوي والبنية التحتية للقارة الأفريقية وابتكار الحلول والسياسات المستدامة لدعم مرونة الاقتصاد السياحي في مواجهة التحديات العالمية.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «تشهد الإمارات وأفريقيا اليوم محطة مفصلية لتطوير قطاع سياحي مستدام ومرن، من خلال الإعلان عن إطلاق خريطة استثمارية جديدة بمشاريع سياحية متنوعة وذات أولوية في مجالات الطيران، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والقطاع الرقمي، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 6 مليارات دولار وتوفر 70 ألف فرص عمل في مختلف دول القارة السمراء.

حيث تهدف هذه الخطوة إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الشراكات السياحية بين الإمارات وأفريقيا، كما ستفتح المجال أمام مجتمعات الأعمال إقليمياً وعالمياً للمشاركة في الاستثمار السياحي الإماراتي الأفريقي، بما يعزز مكانة السياحة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة».

وأكد معاليه أهمية التعاون السياحي خلال المرحلة المقبلة لبناء شراكات جديدة بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف استكشاف وتطوير أدوات تمويلية واستثمارية مبتكرة في مختلف الأنشطة السياحية.

مشيراً إلى أن الإمارات بفضل ما تمتلكه من خبرات قوية وممكنات سياحية واعدة باتت مركزاً استراتيجياً لإقامة مثل هذه الشراكات السياحية الدولية المؤثرة والفعالة، وتقديم نموذج ناجح قادر على نقل التجربة الإماراتية السياحية إلى أفريقيا.