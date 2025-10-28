شيخة النويس: السياحة تمثل 10 % من الاقتصاد العالمي

كشفت شيخة ناصر النويس الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة (2026 - 2029)، أن قطاع السياحة والسفر العالمي، أسهم بقيمة بلغت 10.9 تريليونات دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2024، وهو ما يمثل 10 % من الاقتصاد العالمي.

وأعلنت النويس، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، على هامش «قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي 2025»، التي انطلقت بدبي، أنه من المتوقع أن تواصل هذه المساهمة ارتفاعها، لتصل إلى 11.7 تريليون دولار في 2025، بنسبة زيادة قدرها 6.7 %، مقارنة بعام 2024، و13 % مقارنة بعام 2019.

واستندت إلى تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، أظهر أن القطاع سجل خلال العام الماضي، نمواً بنسبة 8.5 %، مقارنة بعام 2023، وبنسبة 6 % مقارنة بـ 2019.

وشددت الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، على أن هذه الأرقام تؤكد مكانة السياحة كمحرك رئيس لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدة أنها تعد من أهم القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت أن قوة القطاع تكمن في قدرته على تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية مباشرة للوجهات والمجتمعات المضيفة، فضلاً عن دوره الحيوي في توفير فرص العمل، ودعم نمو الشركات المحلية، وزيادة الإيرادات على المستويين الحكومي والخاص، ودعم اقتصادات الدول النامية والمتقدمة، على حد سواء.