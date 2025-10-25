حكومتا الإمارات وكردستان العراق تنظمان منتدى التبادل المعرفي

محمد القرقاوي: تبادل الخبرات يدعم جهود تسريع التنمية وتعزيز الجاهزية والمرونة الحكومية

نظّمت حكومتا دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق منتدى التبادل المعرفي الحكومي، في مبادرة هادفة لتوفير منصة للتعاون الثنائي في العمل الحكومي، وتعزيز الشراكة الإيجابية، وتوسيع مجالات التبادل المعرفي، لتطوير أفكار وحلول مبتكرة تدعم تنفيذ مشاريع تحولية كبرى في القطاعات الحكومية الحيوية ذات الأولوية في إقليم كردستان العراق، فيما التقى مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وفد حكومة الإمارات، لبحث آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين.

وشهدت فعاليات المنتدى إطلاق سلسلة مبادرات ومشاريع كبرى مشتركة، مستلهمة من التجارب الإماراتية في تطوير القطاعات الحيوية في الحكومة والمجتمع، شملت إطلاق نظام إدارة الأداء الحكومي لحكومة إقليم كردستان، ومبادرة مبرمجي كردستان، وبرنامج أرين مسرور بارزاني للقيادات.

ويجسد تنظيم المنتدى توجيهات قيادة دولة الإمارات بتعزيز الشراكة من خلال تبادل الخبرات، وتطوير مجالات العمل والأداء الحكومي، وتنمية ممارسات الأداء والتميز المؤسسي بما يعزز القطاعين الحكومي والخاص، ويعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما إلى التقدم والازدهار.

تبادل الخبرات

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الشراكة الثنائية في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة إقليم كردستان العراق، تعكس حرص حكومة دولة الإمارات على مشاركة تجربتها الريادية المتقدمة في العمل الحكومي مع حكومات المنطقة والعالم عموماً، ما يترجم توجيهات قيادة دولة الإمارات.

ويمثل نهجاً ثابتاً في توجهات الحكومة، يرتكز على محورية التعاون وتبادل الخبرات في دعم جهود تسريع التنمية، وتعزيز الجاهزية والمرونة الحكومية.

وأضاف معاليه أن التطور الإيجابي المتنامي للشراكة الثنائية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، التي شهدت من خلال منتدى التبادل المعرفي إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة في مجالات البرمجة وبناء القيادات وتطوير منظومة متابعة الأداء، يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين.

والرؤى المشتركة، وحرصهما على مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة الهادف إلى تطوير الإدارة الحكومية، والوصول بها إلى نموذج مستقبلي متطور، قادر على استباق المتغيرات، وإحداث تغيير إيجابي في العمل الحكومي وجودة حياة المجتمع.

من جهته، أشاد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بالشراكة الإيجابية مع حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث والعمل الحكومي.

مؤكداً أن الشراكة بين حكومتي الإقليم ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً متقدماً في التعاون المؤسسي وبناء القدرات الحكومية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة أثمرت عن إطلاق مشاريع استراتيجية نوعية تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال: «نحن نتشارك الرؤى والتوجهات لتعزيز التعاون في تطوير الإدارة الحكومية ونقلها إلى آفاق مستقبلية أوسع، وتجمعنا القيم المشتركة، انطلاقاً من إيماننا بأهمية التعاون والشراكات في إطار المجتمع الدولي، كما نتشارك الإرادة والعزم ذاته على صناعة مستقبل أفضل لمجتمعاتنا».

قيادات تخصصية

ضم وفد الإمارات المشارك في المنتدى عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والمهندس ماجد المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، والمهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وشيخة بشير فرحان، القائم بأعمال القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل، وعدد من المسؤولين والقيادات الحكومية.

كما شارك في فعاليات المنتدى عدد من كبار المسؤولين في حكومة إقليم كردستان العراق، من ضمنهم، الدكتور أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، وسامان برزنجي، وزير الصحة، وآنو جوهر، وزير النقل والاتصالات، والدكتور عبدالحكيم خسرو.

وزير ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، وأرين بارزاني، رئيس وحدة مجلس التعاون الخليجي في مكتب رئيس الوزراء، والدكتور محمد شكري، رئيس مجلس الاستثمار في حكومة إقليم كردستان، وهيوە أفندي، رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات، وسيروان محمد، نائب وزير التخطيط رئيس الجهاز المركزي للإحصاء.

وفي كلمة خلال أعمال منتدى التبادل المعرفي مع حكومة إقليم كردستان العراق، أكد عبدالله ناصر لوتاه، أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز المعرفة الحكومية، وإحداث نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية في مجالات العمل الحكومي بين البلدين الصديقين، ويمثل فرصة لاستعراض إنجازات الشراكة وآفاقها المستقبلية، وسبل توسيعها بما يعزز أثرها وانعكاسها الإيجابي على المجتمع.

وشهد مسرور بارزاني إطلاق نظام إدارة الأداء الحكومي لحكومة إقليم كردستان، وهو نظام مركزي لمتابعة الأداء الحكومي مستلهم من نظام إدارة الأداء في حكومة دولة الإمارات، تتم إدارته عبر لوحة رقمية موحدة لعرض ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية. ويهدف النظام إلى دعم عملية صنع القرار، وتعزيز الرقابة، وتحسين كفاءة توزيع الموارد، وتوفير رؤى تنبؤية، وزيادة الشفافية في الأداء الحكومي.

وأطلقت حكومتا الإمارات وإقليم كردستان ضمن فعاليات المنتدى، وبحضور أرين بارزاني رئيس وحدة مجلس التعاون الخليجي في مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان، مبادرة «مبرمجي كردستان»، التي تمثل برنامجاً وطنياً رائداً يهدف إلى تطوير مهارات البرمجة والمهارات الرقمية لدى الشباب في الإقليم، وإعداد جيل جديد قادر على مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا، وسد فجوة المهارات الرقمية وربط الشباب بفرص العمل في الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي متطور ومبتكر.

ويقدم البرنامج دورات تدريبية متكاملة، وتشمل مجالات من ضمنها البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتطوير التطبيقات، والتعلم الآلي، ويسعى إلى رفع كفاءة الشباب وإكسابهم مهارات برمجة ومعرفة رقمية متوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.

كما تم خلال فعاليات المنتدى الإعلان عن إطلاق برنامج أرين مسرور بارزاني للقيادات، في مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى تمكين جيل جديد من القيادات أصحاب الرؤية، القادرين على صناعة مستقبل حكوماتهم وقيادة مسارات التغيير الإيجابي في المؤسسات.

ويشكل البرنامج مبادرة جديدة ضمن جهود تطوير منظومة العمل الحكومي، وقد تم استلهامه من تجربة حكومة دولة الإمارات في إعداد القيادات وصناعة الكفاءات القادرة على قيادة التحول وصنع الأثر.

وغطت حوارات المنتدى تسعة محاور رئيسية شملت، التغير المناخي، والأداء والاستراتيجية، واستشراف المستقبل، والخدمات الحكومية، والصحة، والاقتصاد والاستثمار، وبناء القدرات، والخدمات اللوجستية، وقطاع الطيران.

وتناول المنتدى سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التحديث الحكومي والتنمية المستدامة، وذلك ضمن جلسات ناقشت إعادة تصميم الخدمات الحكومية والتحول الرقمي والابتكار، إلى جانب بناء مستقبل مرن ومستدام من خلال سياسات المناخ والتنمية البيئية.

تصميم الخدمات الحكومية

وشارك في الجلسة الأولى، التي نظمت بعنوان «إعادة تصميم الخدمات الحكومية: التحول الرقمي والابتكار والنماذج المرتكزة على المواطن»، من جانب دولة الإمارات سعادة المهندس ماجد المسمار، وسعادة المهندس محمد بن طليعة، تطرق المتحدثون خلالها إلى الجهود الحكومية العالمية المتسارعة لإعادة تصميم وتطوير الخدمات في عصر التكنولوجيا والبيانات.

وناقشت الجلسة الدور الجديد للحكومات كممكّن لتقديم خدمات قائمة على التجربة، وسبل توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحويل رحلة المتعامل.

وحلول إعادة تصميم قنوات الخدمة لضمان الشمول والكفاءة وسهولة الوصول، وآليات تطوير نماذج التميز الحكومي التي تركز على تجربة المستخدم، بالاستفادة من تجربة حكومة الإمارات القائم على الحكومة الرقمية، ونماذج التميز في الخدمات، ودور الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.

وعقدت الجلسة الثانية بعنوان «من السياسات المناخية إلى التنفيذ: بناء مستقبل مرن ومستدام»، وشارك فيها محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبيان سامي عبدالرحمن، كبيرة المستشارين للشؤون الخارجية وتغير المناخ في مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان.

بحث المتحدثون فيها أهمية تغيّر المناخ الذي أصبح أولوية حكومية شاملة تؤثر في المرونة الوطنية، والتخطيط الاقتصادي، وجودة حياة الأفراد، وناقشوا كيف يمكن للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، تصميم أنظمة بيئية قادرة على الصمود أمام الصدمات المناخية المستقبلية.

واستعرض المتحدثون تجربة دولة الإمارات الريادية في سياسات المناخ، بما في ذلك استراتيجية الحياد المناخي 2050، وأجندة الابتكار الأخضر، والشراكات العالمية، وتطرقوا إلى التحديات التي يواجهها إقليم كردستان العراق في التكيف مع آثار تغير المناخ، وجهود مواءمة السياسات مع أهداف التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أعلنت ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، عن شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، مع حكومة إقليم كردستان العراق، لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التحديث الحكومي، في إطار اتفاقية وقعها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء مع معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.

وتشمل محاور العمل ضمن التعاون الثنائي، الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والإصلاحات في القطاع الزراعي، وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي، وتحديث السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالضرائب بما يدعم تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ورقمنة القطاع البنكي، إضافة إلى محاور الأمن، والإعلام، والاستثمار.

أهداف:

نظام إدارة الأداء لحكومة كردستان

الإعلان عن مبادرة «مبرمجي كردستان»

إطلاق برنامج أرين مسرور بارزاني

إعادة تصميم الخدمات الحكومية والتحول الرقمي والابتكار

بناء مستقبل مرن ومستدام في المناخ والتنمية البيئية

9 محاور:

الأداء

الاستراتيجية

استشراف المستقبل

الخدمات الحكومية

الاقتصاد

الاستثمار

بناء القدرات

الخدمات اللوجستية

قطاع الطيران

محمد القرقاوي:

مشاركة التجارب الريادية في العمل الحكومي مع المنطقة والعالم نهج ثابت في توجهاتنا

مسرور بارزاني:

نتشارك مع دولة الإمارات الإرادة والعزم على صناعة مستقبل أفضل لمجتمعاتنا

عبدالله لوتاه:

المنتدى منصة مهمة لتعزيز المعرفة الحكومية