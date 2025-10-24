سلطان القاسمي: إنجازات أكاديمية الشارقة للنقل البحري وصلت إلى مستوى عالمي

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك في مقر الأكاديمية بمدينة خورفكان.

وأشاد سموه بالإنجازات التي حققتها الأكاديمية، والتي وصلت إلى مستوى تضاهي فيه الأكاديميات البحرية العالمية، بفضل جهود مجلس الأمناء، ومدير الأكاديمية والهيئتين التدريسية والإدارية، وتعاون الطلبة في تجاوز التحديات والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً سموه أن هذا النجاح ثمرة تضافر الجهود وحسن النية والإخلاص في العمل.

وقال سموه إن الأكاديمية تسير بخطى متقدمة سنة بعد أخرى نحو التميز، مشيراً إلى أنه يتابع بشكل مباشر جميع التطورات التي تشهدها مدينة خورفكان في مختلف المجالات، ومن بينها القطاع الأكاديمي، الذي انعكست نتائجه في تفوق الطلبة وتميزهم العلمي، بفضل الدعم الكبير الذي يحظون به، وتوفير البيئة الدراسية المثالية لهم داخل الحرم الأكاديمي، وحرصهم الكبير على تلقي العلم.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، والخاصة بالتقارير الدورية وتطوير البرامج الدراسية وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع الميزانية الأكاديمية للعام 2025 - 2026، واللائحة الخاصة بالدراسات العليا في التخصصات البحرية في الأكاديمية، بما يسهم في تعزيز منظومة التعليم العالي البحري في إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على تقرير الدكتور هاشم بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، الذي تناول عرضاً شاملاً حول أداء الأكاديمية وسير عملها خلال الفترة الماضية، كما تضمن التقرير أبرز الإنجازات الأكاديمية والإدارية والبحثية خلال العام الأكاديمي المنصرم، وخطط التطوير المستقبلية.

كما استعرض المجلس الاعتمادات الدولية التي حصلت عليها البرامج الأكاديمية، مؤكداً على استمرار تطوير المناهج والتدريب العملي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يعود بالنفع على الطلبة والخريجين وسوق العمل.

وتناول الاجتماع الاتفاقيات المبرمة مع الأكاديميات الدولية المتخصصة في المجال البحري، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.

كما اطلع المجلس على تقارير اللجان المنبثقة عنه، وهي: اللجنة الأكاديمية، واللجنة المالية، ولجنة الامتثال والتدقيق الداخلي، ولجنة تنمية الموارد المالية، حيث تمت مناقشة التوصيات المقدمة من كل لجنة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.