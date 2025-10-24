سعود بن صقر: الأسرة أساس المجتمع وركيزته الأولى والحاضنة لمنظومة القيم

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الأسرة أساس المجتمع وركيزته الأولى والحاضنة لمنظومة القيم، والمعزز للهوية الوطنية، وعماد قوة الدولة، وتماسك نسيجها الاجتماعي.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أولت الأسرة اهتماماً كبيراً، وحرصت على تمكينها ودعمها وتوفير مقومات استقرارها، لتظل البيئة الحاضنة لتنشئة أجيال واعية، متسلحة بالعلم، معتزة بقيمها، ومشاركة فاعلة في مسيرة التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، في قصره بمدينة صقر بن محمد، معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، يرافقها عدد من المسؤولين.

واطلع سموه خلال اللقاء على استراتيجية ومبادرات الوزارة المستقبلية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الأسرة الإماراتية ودعمها، وجعلها محوراً رئيسياً في المشروعات التنموية، بما يعزز تماسكها واستقرارها، ويسهم في توفير الرعاية المتكاملة لجميع أفرادها.

وأكد سموه أن رعاية الأسرة وتمكينها يمثلان أولوية وطنية، لما لهما من دور محوري في إعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة البناء والازدهار التي تشهدها الدولة.

مشيراً إلى حرص إمارة رأس الخيمة على تنفيذ المبادرات والبرامج التي تعزز الترابط الأسري وتدعم استقرار المجتمع. وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها وزارة الأسرة للنهوض بالأسرة الإماراتية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير المبادرات النوعية التي تعزز تماسك النسيج الاجتماعي وترسخ قيم الاستقرار والتلاحم الوطني.

من جانبها، ثمنت معالي سناء بنت محمد سهيل، دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المتواصل لاستقرار الأسرة الإماراتية، مؤكدة أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية في تطوير العمل الاجتماعي وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

من جهة أخرى، شهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، أمس، حفل اندماج شركتي «أسمنت الخليج» مع «بوزي» الإيطالية الرائدة عالمياً في صناعة الأسمنت، الذي أقيم في فندق والدورف أستوريا برأس الخيمة، بحضور عدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين. وأكد سموه أن هذه الخطوة تعكس قوة القطاع الخاص في الإمارة والثقة الدولية في بيئة الأعمال.