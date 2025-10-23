ذياب بن محمد يطّلع على أحدث الابتكارات خلال الأسبوع العالمي للغذاء

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانباً من فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2025، التي تستمر حتى اليوم في مركز أدنيك أبوظبي.

وتجوَّل سموه في عدد من أجنحة الجهات المحلية والدولية المشاركة، التي تستعرض منتجات غذائية ومشروبات، وتقنيات وخدمات زراعية مبتكَرة.

واطلع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على أحدث الابتكارات والحلول، وأكد أهمية الجهود الهادفة إلى تطوير قطاعات الأغذية والمشروبات والزراعة، التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشاد سموه بجهود تنظيم الأسبوع العالمي للغذاء 2025، الذي يتضمّن أجندة فعاليات شاملة، تضم معرض أبوظبي الدولي للأغذية، ومنتدى التكنولوجيا الزراعية، ومعرض أبوظبي للتمور.