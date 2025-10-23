مجلس قيادات الشرطة يستعرض موضوعات أمنية وتنظيمية

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، الاجتماع السابع لعام 2025، الذي عقد أمس عن بُعد بمشاركة قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية.

ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الأمنية والتنظيمية المدرجة على جدول أعماله، من أبرزها استمارة تقييم الخطورة الاجتماعية للأحداث المعرضين للجنوح، التي تهدف إلى دراسة الحالة الاجتماعية للحدث والظروف المحيطة به، وتحليل العوامل التي قد تؤدي إلى انحرافه أو جنوحه، بما يسهم في وضع التدابير الوقائية المناسبة.

واستعرض نتائج النصف الأول من أعمال اللجنة الدائمة للأسلحة والمتفجرات، واطلع على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الشرطي الميداني في هذا المجال، إضافة إلى بحث المقترحات والحلول الكفيلة بتطوير الأداء وتحسين كفاءة الإجراءات على مستوى الدولة.

تناول الاجتماع مقترح تحديد مسارات آمنة ومخصصة لدراجات التوصيل السريع، ضمن مبادرة بعنوان (المسار الآمن)، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين والشركات المشغلة، والحد من الحوادث والإصابات المرورية، انسجاماً مع توجهات وزارة الداخلية في جعل الطرق أكثر أماناً وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

واطلع المجلس أيضاً على نتائج مؤشرات «نحن الإمارات» للربع الثالث من عام 2025، التي شملت أبرز المؤشرات الأمنية والمرورية، مثل معدلات الحوادث والوفيات على الطرق، ونسبة الاستجابة للبلاغات الأمنية الحرجة التي بلغت 100 % خلال عشر دقائق، وعدد الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان.

وتطرق المجلس إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.