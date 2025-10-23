Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

«الإمارات للإفتاء الشرعي» يشارك في ورشة «واجبات ومسؤوليات الطالب المبتعث»

undefined's profile picture

وام

أبوظبي

شارك مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في ورشة عمل بعنوان «واجبات ومسؤوليات الطالب المبتعث»، نظمها مكتب البعثات الدراسية التابع لديوان الرئاسة.

وتهدف الورشة إلى تزويد الطلبة بالمعرفة الشرعية والقيم الوطنية التي تعينهم على أداء واجباتهم الدينية والاجتماعية، وفق منهجية علمية رصينة ومعتدلة تراعي احتياجاتهم الواقعية في بيئات الابتعاث المختلفة.

وأعلن المجلس عن إطلاق خدمتين نوعيتين موجهتين للطلبة الإماراتيين المبتعثين، وذلك ضمن خدماته الإفتائية الرقمية، وهما: خدمة طلب الفتوى الشرعية التي تمكنهم من التواصل المباشر مع المجلس والحصول على إجابات شرعية موثوقة على استفساراتهم المختلفة، وإصدار «الطالب الإماراتي المبتعث، أسئلة وأجوبة» الذي يضم مجموعة مختارة من الفتاوى تبين أبرز المسائل الشرعية العملية.