«الإمارات للإفتاء الشرعي» يشارك في ورشة «واجبات ومسؤوليات الطالب المبتعث»

شارك مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في ورشة عمل بعنوان «واجبات ومسؤوليات الطالب المبتعث»، نظمها مكتب البعثات الدراسية التابع لديوان الرئاسة.

وتهدف الورشة إلى تزويد الطلبة بالمعرفة الشرعية والقيم الوطنية التي تعينهم على أداء واجباتهم الدينية والاجتماعية، وفق منهجية علمية رصينة ومعتدلة تراعي احتياجاتهم الواقعية في بيئات الابتعاث المختلفة.

وأعلن المجلس عن إطلاق خدمتين نوعيتين موجهتين للطلبة الإماراتيين المبتعثين، وذلك ضمن خدماته الإفتائية الرقمية، وهما: خدمة طلب الفتوى الشرعية التي تمكنهم من التواصل المباشر مع المجلس والحصول على إجابات شرعية موثوقة على استفساراتهم المختلفة، وإصدار «الطالب الإماراتي المبتعث، أسئلة وأجوبة» الذي يضم مجموعة مختارة من الفتاوى تبين أبرز المسائل الشرعية العملية.