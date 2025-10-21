حمدان بن زايد: مهرجان ومزاد الظفرة للتمور منصة لتعزيز الأمن الغذائي وصون التراث

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أهمية مهرجان ومزاد الظفرة للتمور ودوره في تعزيز ثقافة الزراعة والاهتمام بالنخلة وما يرتبط بها من منتجات، تحقيقاً لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في استدامة زراعة النخيل، والحفاظ على الموروث الزراعي في الدولة، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين المزارعين من مختلف دول العالم حول أساليب الزراعة الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامته.

وأشاد سموه باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للفعاليات التراثية التي تعزز مكانة تراث الوطن، وتسهم في استدامة القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مهرجان ومزاد الظفرة للتمور في دورته الرابعة، التي تقام تحت رعاية سموه في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وتستمر فعالياتها حتى 26 أكتوبر الجاري، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث.

واطلع سموه خلال الزيارة على فعاليات المهرجان، وسير مسابقات مزاينة التمور والمزادات المصاحبة، واستمع إلى شرح موجز حول آلية استلام المشاركات، ونظام الفرز، وطبيعة عملية التحكيم، وصولاً إلى إعلان أسماء الفائزين.

كما زار سموه محلات التمور وعدداً من الأجنحة المشاركة في المهرجان، وتعرّف إلى ما تقدمه من منتجات وخدمات مرتبطة بالنخيل وما يتصل به من صناعات، إلى جانب الابتكارات.

وخلال جولته، تفقّد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عدداً من المعارض والأجنحة، من بينها القرية المغربية، التي تمثل مشاركة المملكة المغربية ضيف شرف الدورة الرابعة، في إطار توثيق الروابط وتبادل الخبرات الزراعية.

كما زار سموه جناح مشروع «الغدير للحرف الإماراتية» التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال سموه: «إن مهرجان ومزاد الظفرة للتمور يجسد قيم الهوية الوطنية، ويعزز نقل المعرفة الزراعية، ويهدف إلى ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها، وصون الموروث الثقافي العريق لأبناء الإمارات ونقله إلى الأجيال القادمة».

رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين.