حميد النعيمي: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات ماضية في تعزيز استدامة وتنافسية السياحة

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أنّ دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بثبات في تعزيز استدامة وتنافسية القطاع السياحي، وترسيخ دوره الحيوي أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني بمشاريع نوعية توازن بين التنمية وحماية البيئة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وفداً من دائرة التنمية السياحية في الإمارة بمناسبة فوز مصفوت بلقب أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025.

وأكّد صاحب السمو حاكم عجمان أنّ هذا التتويج يعتبر إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى سجل دولة الإمارات عموماً وعجمان خصوصاً في القطاع السياحي، ويعزز مكانة الإمارة على خريطة السياحة الدولية المستدامة، لا سيما الريفية مع الحفاظ على هويتها الثقافية

. وقال سموه: «يشكل هذا الإنجاز مصدر فخر لنا، ويُجسّد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في دعم القطاع السياحي، وتعزيز دوره محرّكاً ودافعاً للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام».

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان، على جهود دائرة التنمية السياحية في عجمان وفرق عملها لما بذلوه من عمل دؤوب للارتقاء بالقطاع السياحي في الإمارة، ما أسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز، مشيداً سموه في الوقت ذاته بجهود أهالي مصفوت الكرام لدورهم في الحفاظ على تراث الإمارة الطبيعي والثقافي، وإبراز مقوماتها السياحية الفريدة للعالم.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وعدد من الشيوخ و كبار المسؤولين.

كانت مصفوت، قد فازت بجائزة أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025، من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بعد منافسة قوية مع 270 قرية من 65 دولة حول العالم، لتحقق بذلك إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف لقطاع دولة الإمارات السياحي.

واستوفت مصفوت شروط التقديم والتقييم الخاصة بالجائزة، كقرية ذات كثافة سكانية منخفضة، تحتضن أنشطة تقليدية مثل الزراعة، مع الحفاظ على قيم مجتمعية متجذرة، إذ يعد هذا الفوز شهادة على نجاح القرية في تعزيز مواردها الثقافية والطبيعية، وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية، وتطوير بنية تحتية متكاملة تدعم السياحة وتضمن سلامة الزوار والسكان.