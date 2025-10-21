حاكم أم القيوين يطّلع على خطط ومبادرات وزارة الأسرة ويثمّن جهود كوادرها

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، في الديوان الأميري، أمس، معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين، بوفد الوزارة، مثمناً ما تبذله من جهود كبيرة لما فيه مصلحة المجتمع والوطن، وأشاد بالعمل الدؤوب الذي تبذله كوادرها في دعم الأسرة واستقرارها وتمكينها، ضمن استراتيجية التنمية الشاملة في الإمارات، ورؤيتها للمستقبل.

وثمن صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا التوجيهات الكريمة والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، للقطاع الاجتماعي والاهتمام بالأسرة الإماراتية، الأمر الذي يؤكد اهتمام سموه بالإنسان الإماراتي وحرصه على استقرار أسرته وتعزيز تعاضد المجتمع والحفاظ على قيمه ومبادئه.

وأكد سموه أهمية دور الوزارة في إعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وتوفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن، معتزة بهويتها الوطنية، متمسكة بالقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة.

واطلع صاحب السمو حاكم أم القيوين على الخطط الموضوعة من قبل الوزارة، والتي تهدف إلى الترابط والتلاحم الأسري، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة وتعزيز الهوية الوطنية ونشر القيم والسلوكيات الإيجابية في المجتمع، من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة.

حضر اللقاء الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

تمكين الأسرة واستقرارها ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقبل مستدام