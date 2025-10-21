ولي عهد رأس الخيمة: الاستثمار في الإنسان ركيزة لمسيرة التنمية المستدامة

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس ند الحبّي أمس، وفد برنامج «قيادات حكومة الإمارات» دفعة عام 2025، برئاسة محمد الشرهان، مدير القمة العالمية للحكومات مدير إدارة القيادات الحكومية والمواهب، وذلك ضمن زيارة ميدانية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الكفاءات الوطنية والقيادات الحكومية في الدولة.

ورحب سموه بأعضاء الوفد، مشيداً بجهود البرنامج في إعداد جيل جديد من القادة القادرين على دعم رؤية دولة الإمارات ومواكبة التحولات المستقبلية. وأكد سموه أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وخلال اللقاء، استمع سموه إلى عرض حول محاور برنامج «قيادات حكومة الإمارات»، الذي يمتد على مدى تسعة أشهر، ويتضمن ورش عمل متنوعة تشمل القيادة في القرن الحادي والعشرين، وإدارة المشاريع المعقدة، والتكنولوجيا المتقدمة والناشئة، إلى جانب تجارب دولية ومشاريع تطويرية.

وتبادل سمو ولي عهد رأس الخيمة الحوار مع المنتسبين حول عدد من الموضوعات المرتبطة بالقيادة والإبداع والهوية الثقافية، وأجاب عن تساؤلاتهم التي تناولت المبادئ القيادية، والحفاظ على هوية الإمارة الثقافية، ودور الموروث الشعبي، مثل سباقات الهجن والشعر والصقارة، في تعزيز روح القيادة والمسؤولية المجتمعية.