جامعة زايد العسكرية تستقبل الدفعة الخامسة من المرشحين وسط أجواء وطنية

استقبلت جامعة زايد العسكرية في أبوظبي الدفعة الخامسة من المرشحين، الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى أمس برفقة ذويهم، في أجواء مفعمة بالفخر والانتماء الوطني.

وتمت إجراءات الاستقبال بسلاسة، وشملت التحقق من المستندات، واستكمال البيانات، واستلام المهمات العسكرية، إيذاناً ببدء مسيرتهم الأكاديمية والعسكرية في صرح يحمل اسم القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ومنذ اللحظات الأولى، بدت ملامح الحماس على وجوه المرشحين وأسرهم، وهم يدركون أنهم يبدؤون رحلة لصناعة مستقبلهم وخدمة وطنهم. وقد عبر عدد من أولياء الأمور عن فخرهم بهذه الخطوة، مؤكدين أنها تجسد قيم الولاء والانتماء الراسخة في المجتمع الإماراتي.

وأعرب اللواء المتقاعد مبارك العرياني عن سعادته بانضمام ابنه سلطان إلى الجامعة، والذي بدوره اختار تخصص الدفاع والأمن في أكاديمية ربدان إيماناً بأهمية هذا المجال في حماية الوطن. كما شارك سعيد حسن غريب البلوشي فرحته بمرافقة ابنه عبدالله، الذي التحق بتخصص الدفاع والأمن – صنف الجوية، سعياً لبناء مستقبل مهني يخدم الدفاع الجوي للدولة.

واستعاد محمد عبدالله الكعبي ذكرى التحاقه بكلية الشرطة قبل أكثر من ثلاثة عقود، واليوم يعيش التجربة مجدداً مع ابنه عبدالله، الذي اختار تخصص الدفاع والأمن – وزارة الداخلية، واضعاً نصب عينيه خدمة الوطن وتعزيز أمنه الداخلي. ولم تقتصر لحظات الفخر على المرشحين الذكور، بل شاركت أسر المرشحات الإناث بأجواء من الاعتزاز. فقد عبّر سلطان مصبح العميمي عن سعادته بانضمام ابنته مريم لتخصص الدفاع والأمن – صنف بحري.