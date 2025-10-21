«فخر الوطن»: قمّة مستقبل الرعاية الصحية منصة لتعزيز جودة الحياة



أشاد مكتب فخر الوطن باستضافة دبي للدورة الثالثة من «قمّة مستقبل الرعاية الصحية 2025»، والتي تشكّل منصة عالمية رائدة لتبادل الرؤى والخبرات حول الاتجاهات الحديثة التي تُسهم في تطوير منظومات الرعاية الصحية، وفرصة مهمة لإبراز مُساهمات أبطال الخطوط الأمامية الذين يُشكّلون العمود الفقري للخدمات الصحية في الدولة، ويعكسون أسمى قيم التضحية والعطاء الإنساني في سبيل حماية المجتمع وتعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي أكثر استدامة وتميّزاً.

وأوضح المكتب أن القمّة تمثل المنصة المثالية لاستعراض أبرز الحلول المُبتكرة للتحدّيات الصحية الراهنة، من خلال مناقشة سبل الوقاية من الأمراض، ودمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطب عن بُعد في منظومة الرعاية الصحية، بما يُسهم في الارتقاء بكفاءة الخدمات وتحسين تجربة المرضى وضمان استدامة الأنظمة الصحية في مواجهة المتغيرات المستقبلية.

وأكد مكتب فخر الوطن أن انعقاد القمّة يعكس تقدير دولة الإمارات المتواصل لجهود أبطال الخطوط الأمامية الذين يمثلون الركيزة الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية، حيث يواصلون أداء مهامهم بروح المسؤولية والتفاني، ما يجعلهم النموذج الأمثل في خدمة الوطن والإنسان، مشيراً إلى أن تطوير البيئة المهنية والارتقاء بقدرات الكوادر الطبية والتمريضية هو جوهر التوجّه الوطني لتعزيز جاهزية القطاع الصحي وتحقيق التميّز.