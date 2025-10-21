محمد الشرقي يطّلع على نتائج «جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز 2023»

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، واطّلع على نتائج جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز 2023.

وأكّد سموّه، أهمية الجائزة في تحفيز المؤسسات والأفراد في حكومة الفجيرة على تطوير جودة الأداء، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، مشيراً إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

ومبادراته التي تسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في إمارة الفجيرة، وتمكين الكوادر الوطنية من أفضل أدوات العمل المؤسسي، والمساهمة في تعزيز ركائز النهضة والتنمية الشاملة في الإمارة والدولة.

ضمّت الجائزة مشاركة 21 جهة حكومية، و7 جوائز مؤسسية، و8 فئات ضمن أوسمة الفجيرة للتميز، و132 مرشحاً لأوسمة الفجيرة للتميز.

تكريم

إلى ذلك، كرّم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، في مكتبه بالديوان الأميري، الجهات الحكومية والموظفين المتميزين المشاركين في برنامج المتسوق السري لحكومة الإمارة، الدورة السابعة 2024، بحضور اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس البرنامج.

وأكّد سموّه، دور البرنامج في رفع كفاءة العمل الحكومي وتطوير جودة الخدمات، منوّهاً سموّه باهتمام حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالتطوير المؤسسي ورفع جودة الأداء لدى العاملين في مؤسسات إمارة الفجيرة، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين.

وأسفرت نتائج الدورة السابعة للبرنامج عن تحقيق نسب تحسّن إيجابية في الأداء العام للجهات الحكومية مقارنة بعام 2023، بما يعكس الجهود المبذولة في تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين.

وكرّم سموّه، الجهات والموظفين الذين حققوا أفضل النتائج في مؤشرات الأداء المختلفة، مُشيداً ببرنامج المتسوق السري ودوره في التطوير والتحسين في المستوى الحكومي في الإمارة، ونوّه بأن النتائج التي تحققت هذا العام تعكس التزام الجهات الحكومية بتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة وجودة الخدمات.