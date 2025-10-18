«أوريكس لابس» ومجلس الأمن السيبراني يصدران تقريراً إقليمياً

تعاونت «أوريكس لابس»، المزود الرائد لحلول الحماية من المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة والتابعة لمجموعة «إيدج»، مع مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات بهدف إعداد تقرير حالة منطقة مجلس التعاون الخليجي الرائد حول أمن خوادم البريد الإلكتروني. وصدر التقرير أمس.

ويتناول التقرير تحليلاً فنياً معمقاً لأمن خوادم البريد الإلكتروني وآليات التحقق في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مع تركيز خاص على تعزيز المرونة والاستدامة طويلة الأمد في البنى التحتية الرقمية للجهات الحكومية والقطاعات الصناعية.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني: «تجدد نتائج تقرير هذا العام التأكيد على التوافق المتنامي بين دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الثقة الرقمية، إذ يظل التحقق من البريد الإلكتروني ركيزة أساسية للمرونة والمتانة السيبرانية، إذ تحمي تلك العملية الاتصالات وتمكن التعاون الآمن وتعزز الثقة في اقتصاداتنا الرقمية».

وسيواصل المجلس رعاية التعاون العابر للحدود والقطاعات، لضمان التضافر بين الأمن والابتكار خلال التقدّم نحو مستقبل رقمي أكثر أماناً وموثوقية.

بينما أوضح روجيريو ليموس، الرئيس التنفيذي لشركة «أوريكس لابس»: «في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده منطقة مجلس التعاون الخليجي، تبرز الاتصالات الآمنة كركيزة أساسية للأمن الإقليمي. ويعكس هذا التقرير، الصادر عن «أوريكس لابس» ومجلس الأمن السيبراني، التزامنا الراسخ بتعزيز المرونة والمتانة السيبرانية على نطاق واسع. كما نعتز بشراكتنا مع مجلس الأمن السيبراني، التي تسهم في توسيع آفاقنا التقنية وتطوير رؤانا المستقبلية».

وبصفته التقرير الثاني من نوعه، يطرح تقرير حالة منطقة مجلس التعاون الخليجي 2025 رؤى مدعومة بالبيانات من نحو 600 ألف خادم في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية وعُمان وقطر والكويت.

ويبرز التقرير أنماط أمن البريد الإلكتروني عبر أنحاء المنطقة.