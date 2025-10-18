تعاون بين «طوارئ أبوظبي» و«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»

أبرم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

ومثّل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي البروفيسور سامي حدادين، نائب رئيس البحوث وأستاذ الروبوتات في الجامعة. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين بهدف توحيد الجهود في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بما يدعم التحوّل الذكي ويعزز الجاهزية المؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتركز مذكرة التفاهم على عدة محاور استراتيجية تتضمن تقديم دراسات وأبحاث متخصصة في الذكاء الاصطناعي لدعم تطوير حلول تقنية مبتكرة، واستكشاف المشاريع والأفكار البحثية والتطبيقات العملية، وتقديم استشارات أكاديمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي تدعم منظومة إدارة الأزمات وتعزز اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

إضافة إلى ذلك، تضمنت المذكرة رفع كفاءة الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي واستخدام أحدث التقنيات في المجال، والتعاون في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لرصد وتحليل التهديدات السيبرانية.

وتتواءم مذكرة التفاهم مع التوجه الاستراتيجي لإمارة أبوظبي في تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والأكاديمية بما يضمن تبني حلول مستدامة وقائمة على الابتكار وتعزز مكانة الإمارة الرائدة في مجال إدارة الأزمات.