«الطوارئ والأزمات» في أبوظبي يطلق «منصة جاهزية»

أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي إطلاق «منصة جاهزية» ويأتي إطلاق هذه المنصة كخطوة نوعية في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وتمثل «منصة جاهزية» نقلة استراتيجية في إدارة الأزمات، حيث تجمع بين هندسة البيانات المتطورة وتكنولوجيا التوأم الرقمي والتنسيق القائم على الذكاء الاصطناعي بهدف تحويل خطط الطوارئ إلى أنظمة ديناميكية قادرة على التكيف والتطور باستمرار.

وتتميز «منصة جاهزية» بكونها التوأم الرقمي لإدارة الأزمات في المركز، لترسي بذلك معياراً جديداً للاستعداد للطوارئ والأزمات والكوارث عبر نمذجة أبوظبي بالكامل بما في ذلك بنيتها التحتية وحركة المرور والتوزيع السكاني والعوامل الجوية مع تحديث لحظي لموارد الطوارئ عبر بيئة تفاعلية ثلاثية الأبعاد.

وتجمع المنصة أحدث تقنيات هندسة البيانات العالمية ونماذج التوأم الرقمي الدقيقة وأنظمة التنسيق الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحويل خطط الاستجابة التقليدية إلى أنظمة ديناميكية ذكية قادرة على التطور الذاتي.

مصادر

وتعمل المنصة من خلال مركز بيانات موحد (Data Hub) يجمع المعلومات من مختلف المصادر ويحللها متيحاً لصُنّاع القرار رؤى شاملة ودقيقة في الوقت الفعلي. وتعمل هذه المنظومة بالتكامُل مع «وكيل ذكاء اصطناعي» (AI Agent) خاص بالمركز والذي يتولى تلقائياً توزيع الموارد وتنسيق العمليات بين الجهات المعنية وفق سيناريوهات الأزمات المختلفة مما يضمن سرعة ودقة الاستجابة حتى في أكثر الحالات تعقيداً.