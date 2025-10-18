أداء صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات

حاكم عجمان وعمار النعيمي يؤديان الصلاة بمسجد الشيخ حميد بن راشد

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ، بإقامة صلاة الاستسقاء في كل أنحاء البلاد، اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتضرع إلى الله بالدعاء طلباً لنزول الغيث المبارك، أقيمت صلاة الاستسقاء في جميع المساجد على مستوى الدولة.

فقد أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، صلاة الاستسقاء في مسجد الشيخ حميد بن راشد النعيمي بعجمان، وذلك اقتداء بسنة نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء، طلباً لنزول الغيث.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه.. سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمصلين من المواطنين والمقيمين.

ورفع الإمام والمصلون عقب الصلاة، أكف الضراعة إلى الله تعالى أن ينزل الغيث رحمة بالعباد، وأن يسقي به العباد والبلاد وينبت الأرض وأن يكون غيثاً هنيئاً مريئاً نافعاً غير ضار، وأن يحفظ ولي أمر دولتنا وإخوانه حكام الإمارات ويسدد خطاهم لما يحب ويرضى، وأن يرحم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، والقادة المؤسسين، ويدخلهم بفضله جنات النعيم.

كما أدى الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، صلاة الاستسقاء في جامع الشيخ زايد الكبير بإمارة الفجيرة. وأدى الصلاة إلى جانبه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، وعدد من كبار المسؤولين وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.