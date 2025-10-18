حمدان بن زايد: القيادة حريصة على تقديم خدمات تنموية تخدم المواطنين

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، عدداً من المواطنين وموظفي وموظفات الجهات الحكومية في منطقة الظفرة، وذلك في قصر الظنة، في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة في مختلف مدن المنطقة.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمامه بتطوير وتنمية المنطقة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. واستمع سموه خلال اللقاء إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم في الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم، واطمأن على أحوالهم، واطلع على سير العمل قيد التنفيذ في القطاعات الخدمية والحيوية المختلفة.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم، وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

وأعرب أهالي منطقة الظفرة عن سعادتهم وترحيبهم البالغين بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، شاكرين اهتمام ورعاية سموه وتوفير سبل الأمان والحياة الكريمة لهم، في ظل مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً، وحرص سموه على التواصل الدائم معهم.

حضر الاستقبال الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.