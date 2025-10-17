حمدان بن زايد: الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بحماية البيئة وترسيخ الاستدامة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر السيف بأبوظبي، معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة موارد القابضة.

واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز مبادرات وإنجازات شركة براري للموارد الطبيعية التابعة لـ«موارد القابضة»، والتي تعد من الشركات الرائدة في دولة الإمارات في مجال الإدارة البيئية وإدارة الغابات، والمسؤولة عن صيانة وتطوير مساحات واسعة من الأصول الغابية في إمارة أبوظبي.

واستمع سموه إلى شرح حول أحدث التقنيات المستدامة، التي توظفها الشركة في مجالات التربة والطاقة والمياه، بما يعزز الاستدامة والتنوع البيولوجي والمرونة المناخية.

كما اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد على تفاصيل تقنية الطين الطبيعي السائل (LNC)، وهي تقنية حاصلة على براءة اختراع تحول التربة الرملية الصحراوية إلى أراضٍ خصبة قادرة على الاحتفاظ بالرطوبة، ما يتيح للنباتات النمو باستخدام مياه أقل بنسبة تصل إلى 60 % مع زيادة إنتاجية المحاصيل.

وتحمل شركة براري - عبر شركتها التابعة Soyl - الترخيص والتوزيع الحصري لهذه التقنية في دولة الإمارات، ويتم إنتاجها محلياً ضمن مواقع المشاريع، وقد تم اختبار التقنية من قبل المركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA).

وأعلنت مدينة مصدر عن هذه التقنية في تقرير الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية، ونالت اعترافاً عالمياً من مؤسسات مرموقة مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس تقديراً لأثرها البيئي في تخضير الصحارى، وترشيد المياه وتجديد الأراضي الزراعية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً كبيراً بحماية البيئة وتنمية الغابات وترسيخ مبادئ الاستدامة.

من جانبها أعربت معالي مريم المهيري عن تقديرها لدعم سموه المتواصل لمشروعات الاستدامة في إمارة أبوظبي، مؤكدة أن شركة براري ماضية في توسيع تطبيقات تقنية LNC محلياً للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وحماية النظم البيئية في دولة الإمارات.

حضر اللقاء الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وخديم عبدالله الدرعي، مستشار بديوان ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة الظفرة، وكاشف شمسي، الرئيس التنفيذي لشركة «موارد» القابضة، وعدد من المسؤولين في الشركة.

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر السيف بأبوظبي، وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، برئاسة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام الهيئة بالإنابة.

وذلك في إطار حرص سموه على متابعة المبادرات التطويرية، التي تعزز منظومة الأمن الغذائي، وتدعم التنمية الزراعية المستدامة في منطقة الظفرة.

واطلع سموه على عرض شامل حول برامج «الهيئة»، والمشاريع الاستراتيجية الجاري تنفيذها في منطقة الظفرة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتعزيز استدامة القطاع الغذائي، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الزراعة، الإنتاج الحيواني والرقابة الغذائية.

كما تم استعراض أبرز القرارات التنظيمية الصادرة عن «الهيئة»، وفي مقدمتها قرار مجلس إدارة «الهيئة»، بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، والذي رفع عدد الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها في المزارع إلى 145 نشاطاً اقتصادياً، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية، ويعزز مساهمتها في الناتج المحلي للإمارة.

وأكد سموه خلال اللقاء أن دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمثل الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية في دولة الإمارات.

وقال سموه: «إن منطقة الظفرة تحظى باهتمام خاص في هذا المجال لما تمتلكه من مقومات زراعية وبيئية فريدة، داعياً إلى مواصلة العمل الميداني والابتكار في إدارة الموارد الزراعية، بما يحقق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الإمارة».

