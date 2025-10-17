مناقشة أهمية تعزيز الأطر التنظيمية لمواكبة تطورات التكنولوجيا

أكدت الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025 ضرورة تعزيز الأطر التنظيمية، لتواكب تطورات التكنولوجيا الناشئة؛ مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبيولوجيا الاصطناعية.

جاء ذلك خلال جلسة «هل يشكل التنظيم تحدياً أم فرصة؟»، التي عقدت بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي.

ومشاركة معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وهيروكي هابوكا، أستاذ باحث في كلية الدراسات العليا في القانون في جامعة كيوتو اليابان، وجاك هدري، الرئيس التنفيذي لشركة «ساندبوكس إيه كيو» في الولايات المتحدة الأمريكية، وراشيل آدامز، المؤسسة والرئيسة التنفيذية للمركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي في جنوب أفريقيا.

وقالت معالي مريم بنت أحمد الحمادي: «لدى القوانين التنظيمية دور مهم في الارتقاء بالأداء وتحقيق التميز، وقد حرصت دولة الإمارات منذ تأسيسها على ضمان تقديم الأفضل للمجتمع، وتحقيق المساواة في الحصول على الخدمات، ومن هنا فإننا لا ننظر إلى القوانين التنظيمية معوقات بل نستخدمها جسراً لتحقيق مزيد من التطور والازدهار».

وأضافت معاليها: «تتطور التكنولوجيا الناشئة، من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة الكمية، بسرعة فائقة، ولن تنتظر القوانين والأنظمة لتلحق بها، علينا التخطيط مبكراً، واستشراف المستقبل، للتعرف على ما توفره هذه التقنيات الناشئة من خدمة لأفراد المجتمع الإماراتي، وكيف يمكن أن تسهم في تحقيق الازدهار، والمساهمة في تمكين صانعي السياسيات من اتخاذ القرارات».

ولفتت الحمادي إلى أهمية تبني المرونة في النظام التشريعي، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وأن يكون هناك دور فاعل لجميع الجهات سواء حكومة أو قطاع خاص، بالإضافة إلى الأكاديميين والمتخصصين لبناء منظومات تشريعية وتنظيمية تناسب الجميع، وبما يعود كذلك بالفائدة على القطاعات كافة.

من جهته قال جاك هدري: «دمج القوانين التنظيمية عملية مهمة جداً، وهو القدرة على جمع الجهات المعنية ذات الصلة، لأن إحدى أقوى السلطات الحكومية هي القدرة على جمع مختلف الأطراف».

وأكدت راشيل آدامز: «عندما نتحدث عن حوكمة الذكاء الاصطناعي يجب علينا العمل على دعم صغار المبتكرين وعدم تحميلهم أعباء كبيرة للامتثال، بل علينا أن نخلق أسواقاً أكثر مرونة، وتضمن عدم هيمنة الشركات الكبرى على جميع مجالات الابتكار».