سعود بن صقر يبحث مع سفيرة فنلندا سبل تعزيز العلاقات

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، تولا يوهانا إريولا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، يرافقها وفد من رجال الأعمال.

ورحب سموه خلال اللقاء بالسفيرة والوفد المرافق لها، وبحث معها سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية ويخدم التطلعات المشتركة نحو مزيد من الازدهار.

كما جرت مناقشة فرص التعاون الاقتصادي بين إمارة رأس الخيمة وقطاع الأعمال في فنلندا، واستعراض بيئة الأعمال المتقدمة في الإمارة، وما تتمتع به من بنية تحتية وتشريعية داعمة للنمو المستدام، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يعزز قدرة الشركات على التوسع والانطلاق نحو أسواق المنطقة والعالم.

وأعربت تولا يوهانا إريولا عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدة بمتانة علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلادها، وبما تحظى به الدولة من مكانة بارزة إقليمياً ودولياً، وما تشهده إمارة رأس الخيمة من نهضة تنموية مستدامة في مختلف القطاعات.

وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، قد شهد في أبريل 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الإمارة ومنطقة لاهتي الفنلندية، بهدف دعم التعاون في مجال التنمية المستدامة، وتبادل المعرفة والابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري.

والمواد المستدامة، والتقنيات الصديقة للبيئة في الإنتاج، والشركات الناشئة، وتطوير التكنولوجيا بين الجامعات، والبحث والتطوير في الحلول القائمة على المواد الحيوية، وإدارة النفايات، وتقنيات إعادة التدوير، والمباني الخضراء، والبناء المستدام.

ونصت المذكرة على دعم فرص الأعمال والاستثمار بين الجانبين، وتوسيع نطاق الأعمال المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، مع الالتزام بأهداف الاستدامة العالمية، وتعزيز النمو الصناعي المستدام، والتركيز على حلول التنقل الإلكتروني والمدن الذكية.