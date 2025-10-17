مسؤولون يتشاركون الرؤى لمستقبل مجتمعات متوازنة

وبحث أعضاء مجالس اقتصاد التجربة وأنماط الحياة والاستثمار في المساواة بين الجنسين والعمل وتنمية رأس المال البشري ضمن محور المجتمع، سبل ضمان مستقبل أفضل للمجتمعات حول العالم، وتعزيز جودة حياة الإنسان، وتبني نماذج أكثر شمولاً لاستدامة التنمية وتطوير اقتصادات الرعاية ركيزة أساسية للتقدم.
وشهدت المجالس نقاشات موسعة حول أهمية تطوير نماذج شاملة ومستدامة تعزز جودة الحياة وتدعم التكافل الاجتماعي، وأكد أعضاء المجالس ضرورة الابتكار في أنماط الحياة والرعاية الاجتماعية.
وتعزيز المساواة والتمكين في مختلف الفئات، وترسيخ القيم الأخلاقية والروحية التي تدعم بناء بيئات عمل وثقافات مجتمعية أكثر تعاوناً وإنسانية، وشددوا على أهمية تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب المستمر لمواكبة التغيرات المتسارعة وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأكد أعضاء المجلس ضرورة إعادة ابتكار تجربة المستهلك، لتطوير تجارب شخصية متقدمة في التسوق والسفر والترفيه عبر أدوات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على الهوية والقيمة الثقافية للتجارب المادية. وتناول مجلس الاستثمار في المساواة بين الجنسين دور الابتكار المالي في تضييق الفجوات في مجالات الخدمات المالية والثروة والاستثمار.