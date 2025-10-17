خبراء : اقتصاد الفضاء قطاع واعد

أكد خبراء فضاء مشاركون في الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025 بدبي أن اقتصاد الفضاء يمثل قطاعاً واعداً، ويحمل الكثير من الفرص والإمكانات لاستكشاف موارده، والاستفادة منها في التقدم البشري والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «كيف يلهمنا الفضاء لمواجهة تحدياتنا»، بمشاركة ستيفن فريلاند، أستاذ فخري للقانون الدولي في جامعة غرب سيدني في أستراليا، ودافا نيومان من برنامج أبولو والأستاذة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة الأمريكية، وتيميدايو أونيوسون، المدير الإداري لشركة «سبيس إن أفريكا» في نيجيريا.

وتحدث ستيفن فريلاند عن المفاهيم الخطأ المرتبطة بالفضاء، ومن ضمنها التصورات بارتباطه بالمستقبل، مؤكداً حقيقة أن الفضاء مرتبط بحياة الجميع، ويتم استخدامه بشكل يومي مثل نظام تحديد المواقع «جي بي إس»، وهناك نحو 12 ألف من الأقمار الاصطناعية تنظم حياتنا اليومية.

وقال، إن علوم الفضاء ضرورية ومهمة لكل دول العالم خصوصاً في مجال البنية التحتية الحيوية، حيث أصبح مرتبطاً بمختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والتقدم العلمي، ويمس حياة الجميع حول العالم.

من جهتها قالت دافا، إن الفضاء متاح للجميع، ويحمل في طياته فرصاً واعدة، تسهم في نمو وتقدم البشر، مضيفة: «إن لدينا اليوم 80 وكالة فضاء حول العالم، وأكثر من 110 دول منخرطة في برامج الفضاء على مستوى الأمم المتحدة».