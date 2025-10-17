تستعرض دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وتحت مظلة «دبي الرقمية» أحدث حلولها الرقمية، وآخر مستجدات تقنياتها المبتكرة في مجال إدارة الموارد البشرية، وذلك في إطار سعيها المستمر إلى تطوير العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

وتهدف الدائرة إلى تشجيع الابتكار في منظومة العمل الحكومي، وتوسيع قنوات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف مع الجهات المشاركة، مستغلة هذه المنصة الاستثنائية للتعريف بمبادراتها الملهمة وجهودها المتواصلة نحو تحسين تجربة العملاء وسعادة الموظفين على حد سواء.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «تسعى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي باستمرار إلى تسريع وتيرة التحول الذكي في قطاع الموارد البشرية الحكومية، من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية التي تضمن تعزيز الكفاءة التشغيلية واستدامتها، وتدعم مسيرة دبي نحو صدارة المدن الأكثر جاهزية لمواكبة المستقبل».

وخلال مشاركتها هذا العام، تستعرض الدائرة النظام الإلكتروني لطلبات الإجازات المرضية والإعفاءات الطبية (نظام اللجنة الطبية العسكرية) المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

والذي يعد ثمرة للتعاون والرؤية المشتركة لكل من هيئة دبي الرقمية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتتويجاً لجهودهما المشتركة في مجال التكامل والترابط انسجاماً مع مبدأ الحكومة الرقمية الشاملة.

وأثنى حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، على هذا التعاون باعتباره نموذجاً يجسد الفريق الواحد على مستوى حكومة دبي، وقال: «لطالما كانت دائرة الموارد البشرية من الجهات الرائدة في دعم مسيرة الرقمنة، ونحن نثمن استعدادهم الدائم للعمل مع دبي الرقمية بوصفها جهة ممكنة للتحول الرقمي، في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويعد نظام اللجان الطبية العسكرية بمثابة نموذج متميز عما يمكن إنجازه عندما تتوحد جهودنا معاً، تحت مظلة توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على أن تكون دبي واحدة من أفضل 3 مدن حول العالم»،ويقوم النظام على أتمتة مختلف إجراءات اللجان الطبية الخاصة بالعاملين في الجهات الحكومية ذات الطابع العسكري.

وذلك لتسريع أداء العمل الحكومي وتعزيز كفاءته، ويتيح النظام إرسال الطلبات ومراجعتها واعتمادها بصورة ذكية ومترابطة، ما يضمن الدقة في المعالجة، ويوفر الوقت والجهد، ويقلل الأخطاء البشرية.