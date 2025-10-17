إطلاق برنامج يدعم الشركات الناشئة في التكنولوجيا الزراعية

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، بالتعاون مع المركز الزراعي الوطني، عن إطلاق برنامج «أغري بوست» «Agriboost»، من أجل تمكين الشركات الناشئة بأحدث حلول وممارسات التكنولوجيا الزراعية الحديثة والذكية مناخياً في دولة الإمارات، تزامناً مع الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم».

ويستقطب البرنامج، على مدار 6 أسابيع، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية في مراحلها الأولى، وتحديداً تلك المعنية بتطوير حلول للتحديات الزراعية ذات الأولوية في دولة الإمارات.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية في مراحل ما قبل التمويل الأولي، أو في مرحلة التمويل الأولي، من خلال تزويدها بالدعم اللازم لتعزيز تنافسيتها في السوق، وتوسيع قاعدة عملائها، وبناء نماذج أعمال مبتكرة ومربحة، تستجيب لاحتياجات القطاع الزراعي المحلي.

ويبدأ البرنامج باستقبال طلبات المشاركة خلال فترة تمتد من منتصف يناير وحتى نهاية فبراير 2026، بما يتيح للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية، فرصة التسجيل للانضمام إلى البرنامج، والاستفادة من مراحله المختلفة.

وبعد الانتهاء من عملية التقييم واختيار المشاريع المؤهلة، ستنطلق المرحلة التدريبية المكثفة في شهر مارس، عبر ورش عمل تفاعلية، تركز على المنهجية المرنة (Agile Methodology)، تليها فترة الاحتضان المكثف الممتدة حتى شهر أبريل، متضمنةً جلسات إرشاد متخصصة.

وفرصاً لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الزراعي، بما يعزز جاهزية الشركات الناشئة للنمو وتطوير حلول مبتكرة، تلبي احتياجات السوق المحلي.

وفي خطوة تهدف إلى دعم المبتكرين ورواد الأعمال في الزراعة الحديثة، سيتم منح المشاركين في البرنامج فرصة استثنائية لعرض مشاريعهم، ومخرجات أعمالهم، ضمن فعاليات النسخة القادمة من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي»، ما يوفر لهم منصة مثالية للتواصل مع المستثمرين والخبراء وصناع القرار على المستوى الوطني.

حلول مبتكرة

وقالت سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «يمثل القطاع الزراعي أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكتسب اليوم أهمية مضاعفة، مع الحاجة إلى حلول مبتكرة، تواكب تحديات الأمن الغذائي.

ومن هذا المنطلق، يأتي برنامج «أغري بوست»، ليكون منصة استراتيجية، تتيح للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية، تحويل أفكارها إلى نماذج أعمال مؤثرة، قادرة على إحداث فارق حقيقي.

وقال سلطان سالم الشامسي مدير المركز الزراعي الوطني: يشكّل الابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية، ركيزة أساسية لتعزيز أمننا الغذائي، واستدامة مواردنا الطبيعية، من خلال تمكين القطاع الزراعي من تطبيق أحدث حلول الزراعة الحديثة الذكية مناخياً، لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء.

ومن خلال تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال والمبتكرين، نهدف إلى بناء قطاع زراعي أكثر مرونة وكفاءة، قادر على مواجهة التحديات، والمساهمة في خلق فرص اقتصادية جديدة، وتطوير حلول نوعية تدعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد معرفي مستدام.

وأضاف «يجسّد برنامج «أغري بوست» هذا التوجه، إذ يوفّر منصة عملية لتطوير التقنيات الحديثة، وتطبيقها في بيئة واقعية، تسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستقبل الزراعة بالدولة».

ويتيح البرنامج للمشاريع الناشئة فرصة تطوير حلول مبتكرة، تسهم في تعزيز الأمن الغذائي المستدام، ودفع عجلة التطوير الزراعي في الدولة، إلى جانب بناء شبكات تعاون، تعزز من حضورها في السوق المحلية، وتفتح أمامها آفاقاً أوسع للنمو المستدام.