«إيدج» تعرض حزمة جديدة للكشف عن التهديدات السيبرانية

أطلقت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، 4 منتجات ضمن مجال استخبارات التهديدات، وكشفت المجموعة عن منتجاتها الجديدة.

وتشمل تلك المنتجات «PROTECTION360» الحل المطور بصورة مشتركة من جانب شركة «أوريكس لابس»، المزودة الرائدة لحلول الحماية من المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة، ومجلس الأمن السيبراني، الجهة الحكومية المسؤولة عن حماية الأصول الوطنية من التهديدات السيبرانية.

كما يعزز المنتج الجديد PROTECTION360 محفظة مجموعة «إيدج» في مجال الإدارة المستمرة لسطح الهجوم، بهدف تقليص حدة الهجمات، وتوفر المنصات الأربع مجتمعة حماية شاملة ضد التهديدات الرقمية الناشئة.

إلى جانب ذلك تتيح «API360» الاكتشاف المستمر لواجهة برمجة التطبيقات وتقييم المخاطر، بما يضم واجهات برمجة التطبيقات غير المعلنة وغير المدارة، كما تحتفظ المنصة بسجل آني لكل واجهات برمجة التطبيقات المكتشفة، مع بيانات «ميتاداتا» للرؤية والحوكمة.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «لا ريب في أن الكشف المبكر عن التهديدات يشكل ركيزة أساسية للأمن الرقمي ومرونته ومتانته، وتمثل «PROTECTION360» خطوة إضافية إلى الأمام في الحماية العالمية للأصول الرقمية والبيانات والاتصالات. وسنواصل في المجلس دعم شركائنا لحماية أنظمتهم والبنية التحتية الحساسة».