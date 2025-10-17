«التربية» توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات التقنية

وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع شركة Core42، الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإدارة البيانات، وذلك بهدف تطوير الخدمات التقنية والمساندة، ورفع كفاءتها ضمن منظومة العمل الحكومي في الوزارة، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والإدارية، وتحسين تجربة المتعاملين والفئات المستهدفة.

وتتضمن المذكرة التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، وتصميم حلول ذكية لتحسين كفاءة الخدمات المؤسسية والمساندة في الوزارة، إلى جانب تعزيز قدرات الكوادر التعليمية والإدارية من خلال التدريب ونقل المعرفة التقنية، كما نصت المذكرة على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة مراحل التنفيذ، وتقييم أثر المبادرات التقنية على الأداء العام وجودة الخدمات.

وأشاد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدور الريادي لشركة Core42 في مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات، وبما تمتلكه من خبرات واسعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتقنيات السحابية التي تمثل ركيزة أساسية لبناء بيئة تعليمية رقمية متقدمة.

وأكد أن المذكرة تأتي ترجمة لرؤية الوزارة في تطوير منظومة التعليم من خلال الابتكار التقني وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات، مشيراً إلى أن التعاون مع Core42 يمثل إضافة نوعية في مجال تطوير الحلول الرقمية الداعمة لمسيرة التعليم في الدولة.

من جانبه، صرح طلال القيسي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والشراكات في شركة Core42 بالقول: «تعكس شراكتنا مع وزارة التربية والتعليم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر بتعزيز وترسيخ التميز الرقمي في مختلف القطاعات.

ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على بناء قاعدة تكنولوجية متطورة لمنظومة تعليمية أكثر ذكاء ومرونة، تستفيد من إمكانات الحوسبة السحابية السيادية، والبيانات الموثوقة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مخرجات التعلم وكفاءة العمليات».

وأضاف القيسي أن شركة Core42 تفخر بدعم الوزارة في إعادة تصور مستقبل التعليم من خلال حلول ابتكارية آمنة، قابلة للتوسع، ومصممة لخدمة مسيرة التقدم الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحديث منظومتها الرقمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعاتها، من خلال تبني أحدث الحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في تحسين الأداء المؤسسي ودعم مستهدفات التحول الرقمي على المستوى الوطني.

تم توقيع المذكرة بحضور المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وطلال القيسي، نائب الرئيس التنفيذي – الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والشراكات في شركة CORE 42 والرئيس التنفيذي بالإنابة للشؤون العالمية في مجموعة جي 42، ووقع المذكرة من طرف الوزارة حمد بالمحينة، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة التربية والتعليم، وراجيف ناير، الرئيس التنفيذي لعمليات التسليم في شركة Core42.