الإمارات تدعم تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة

أكد شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات تعمل على ترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في الجهود العالمية الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي، من خلال تبني مبادرات نوعية ومشاريع رائدة تدعم تسريع التحول في قطاع الطاقة، وتوازن بين الاستدامة والنمو الاقتصادي.

وأشار إلى التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته الدولة ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية أخيراً، الذي يعد أحد النماذج المتميزة للشراكات الدولية في هذا المجال، إذ يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع تبني المبادرات والتقنيات الموفرة للطاقة وخفض الانبعاثات.

جاء ذلك في تصريح خلال زيارته معرض مصر للطاقة وفايركس 2025، الذي أقيم في القاهرة، من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري، وأضاف: «حققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في مجال الطاقة النظيفة؛ إذ تجاوزت القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة المتجددة 6.7 جيجاواط، كما تعمل الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، الهادفة إلى أن تصبح الإمارات من أكبر المنتجين والمصدرين للهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم بحلول عام 2050، بما يدعم رؤيتها في تحقيق الحياد المناخي».