انطلاق الدورة الجديدة من «صناع المحتوى التخصصيين»

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وبحضور سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، النسخة الجديدة من برنامج «صناع المحتوى التخصصيين»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط.

والذي يهدف إلى إعداد كوادر وطنية متخصصة في صناعة المحتوى الرقمي المتخصص، في عدد من القطاعات الحيوية تشمل الاقتصاد والأعمال، والقوانين والتشريعات، والطب والصحة النفسية، والزراعة والأمن الغذائي.

ويسعى البرنامج، الذي استقطب 50 مشاركاً من مختلف الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة في الدولة، إلى إعداد نخبة من صناع المحتوى في هذه القطاعات، وتزويدهم بالمهارات التي تتيح لهم تحويل المعرفة المتخصصة والتجارب العملية إلى محتوى رقمي مبسط وموثوق للجمهور.

ويستهدف البرنامج، الذي ينعقد في الفترة من 13 إلى 30 أكتوبر الحالي، تعزيز مهارات المتخصصين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص لصناعة محتوى تخصصي، وتمكين الكوادر الوطنية في مجالات الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى التخصصي، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أن برنامج «صناع المحتوى التخصصيين» في دورته الجديدة ينطلق من هدف استراتيجي في تعزيز قدرات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، على الاستفادة من الفرص التي يقدمها الفضاء الرقمي.

والاستجابة للتحديات التي يفرضها هذا الفضاء، وتقديم محتوى إعلامي يتسم بالدقة والمهنية، عبر تزويدهم بالأدوات والمهارات المتقدمة في إنتاج المحتوى الرقمي التخصصي، لا سيما في القطاعات الحيوية، لتمكينهم من صياغة رسائل إعلامية مؤثرة ومقنعة تصل إلى الجمهور المستهدف بكفاءة عالية.

نجاحات

وأكد حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، أن النسخة الجديدة من برنامج «صناع المحتوى التخصصيين» تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخة السابقة، حيث أسهمت في تخريج دفعة من الكفاءات الوطنية القادرة على صياغة رسائل إعلامية احترافية هادفة.

وأضاف أن برنامج «صناع المحتوى التخصصيين» يشكل نموذجاً فريداً في الاستثمار بالكوادر الوطنية، يمكنهم من تقديم محتوى مسؤول وهادف، يواكب متغيرات العصر، ويلبي احتياجات الجمهور المتنوعة.

ويتضمن البرنامج، الذي تستضيفه أكاديمية الإعلام الجديد بأبراج الإمارات في دبي، جلسات تدريبية ومحاضرات وورش عمل يقدمها عدد من صناع المحتوى المبدعين ونخبة من الأكاديميين والخبراء المحليين والعالميين، في مجال الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، بما يضمن نقل أفضل الممارسات الدولية إلى المشاركين.

وتشمل محاور التدريب فنون السرد القصصي الإبداعي وصياغة الرسائل الإعلامية بطريقة احترافية ومؤثرة، وكتابة السيناريو التخصصي وتبسيط المفاهيم المعقدة للجمهور، ومهارات التصوير والمونتاج الرقمي لإنتاج محتوى مرئي احترافي يناسب مختلف المنصات.

بالإضافة إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعي في صناعة المحتوى الرقمي، ووضع استراتيجيات صناعة الحملات الرقمية وتطوير استراتيجيات النشر، وإدارة التفاعل مع الجمهور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.