«العالمية القابضة» تعتزم دمج «2 بوينت زيرو» و«ملتيبلاي» و«غذاء القابضة»

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن خططها لدمج شركاتها الرئيسة «2 بوينت زيرو» و«ملتيبلاي» و«غذاء القابضة» في كيان استثماري ضخم، سيقود المرحلة التالية من النمو والتوسع والتطوير، وتصل قيمته إلى نحو 120 مليار درهم، ليُشكل إحدى أكبر الشركات الاستثمارية المُدرجة في أبوظبي.

وستُعاد تسمية الكيان الاستثماري الجديد المُدرج ليصبح «مجموعة 2 بوينت زيرو» ويستمر إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليُوحّد تحت مظلته منصات استثمارية متنوعة عبر قطاعات حيوية تُشكّل ركائز محورية للنمو العالمي المستقبلي، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية العالمية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.

وستركز الشركة على قطاعي الطاقة والمُستهلك، مستفيدةً من ارتفاع الطلب على الطاقة، وابتكارات الذكاء الاصطناعي ونمو الاستهلاك العالمي، وتزايد الحاجة إلى تعزيز الأمن الغذائي لدفع نمو أعمالها ومن المتوقع استكمال الصفقة في منتصف نوفمبر.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: تؤكد هذه الخطوة التزام الشركة العالمية القابضة الراسخ ببناء منصات استثمارية رائدة قادرة على المنافسة عالمياً، وتُسهم في تحقيق قيمة مستدامة لأبوظبي وللاقتصاد العالمي.

ويجمع هذا الاندماج بين ثلاث من أكبر شركاتنا الاستراتيجية تحت مظلة كيان واحد، ليضع الأسس لمواصلة تحقيق النمو المستدام، والتوسع وبناء القدرات، وتعزيز المرونة عبر أهم القطاعات الحيوية العالمية.

كما ترسخ هذه الصفقة دورنا كمساهم رئيس في مسيرة التحوّل وتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي وبناء شبكات ديناميكية لتعزيز القيمة والمساهمة في تشكيل صناعات المستقبل.

الاستثمار في المستقبل

من جانبه، قال سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة «2 بوينت زيرو»: تأسست 2 بوينت زيرو لتجسّد رؤيتنا الرامية إلى الاستثمار في صناعات المستقبل وتسريع مسارات نموها.

ويأتي هذا الاندماج الاستراتيجي استكمالاً لتلك الجهود، إذ يسهم في دفع التحوّل في قطاع الطاقة، وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي، وتمكين المجتمعات والمستهلكين. ويؤكد هذا التعاون رؤيتنا طويلة الأمد لبناء منصة استثمارية عالمية مرنة تربط بين الفرص والابتكار والاستدامة.

وقال سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ملتيبلاي»: من خلال دمج أعمالنا المتكاملة في كيان واحد، سنسرّع وتيرة التوسع، ونرفع الكفاءة التشغيلية، ونوفّر عوائد أقوى وأكثر تنوّعاً للمساهمين.

كما سنواصل تنمية قطاعات النمو الواعدة، واعتماد استراتيجيات قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء ووضع تصوّر جديد لتحقيق القيمة عبر القطاعات.

وأضاف محمد سومر أجليقين، رئيس مجلس إدارة «غذاء القابضة»: ساهمت غذاء القابضة بدور محوري في دعم مستهدفات الأمن الغذائي في الإمارات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. ويأتي هذا الاندماج استكمالاً لهذا المسار، من خلال توسيع قدرتنا على الاستثمار والنمو في منظومة الزراعة والإنتاج الغذائي.

وسيتم تنفيذ الصفقة من خلال عملية تبادل أسهم إذ ستُصدر «ملتيبلاي» نحو 23.36 مليار سهم جديد للاستحواذ على 21.6 مليار سهم في «2 بوينت زيرو» من الجهات المرتبطة بالشركة العالمية القابضة (100 % من حصصهم) و1.77 مليار سهم في مجموعة «غذاء القابضة» (83.9 % من حصصهم) إضافة إلى ذلك سيرتفع رأس المال المصدر من 2.8 مليار درهم إلى 8.64 مليارات درهم.

وعقب استكمال الصفقة، سيبلغ إجمالي الأسهم المصدَرة للكيان المُدمج 34.56 مليار سهم وتُقدّر قيمة الأصول المجمّعة بنحو 120 مليار درهم وتخضع الصفقة لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية المعنية ومن المتوقع إنجاز الصفقة بحلول منتصف نوفمبر 2025.

طحنون بن زايد:

التزام راسخ لـ«العالمية القابضة» ببناء منصات استثمارية رائدة قادرة على المنافسة عالمياً

زايد بن حمدان بن زايد:

الاندماج يسهم في دفع التحوّل بقطاع الطاقة