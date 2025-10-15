«الصحة» تطلق نسخة محدثة من باقة «أجر وعافية»

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، النسخة المحدثة من باقة «أجر وعافية» المخصصة لموظفي الحكومة الاتحادية والمرشحين للعمل فيها، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».

وتجسد الباقة المحدثة تحولاً نوعياً في تصميم خدمات الإجازات المرضية والتقارير الطبية وفحص اللياقة الطبية، لتكون الأبسط والأسرع والأكفأ، وفق منهجية حكومية مبتكرة، ترتكز على تبسيط الخدمة، وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وتعزيز ربط الأنظمة الحكومية، بما يضمن تقديم تجربة سلسة ومؤتمتة وفعالة للموظف، ويعزز التكامل بين الجهات الاتحادية الثلاث.

وتم العمل على إلغاء الإجراءات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، وتعزيز فاعلية ربط الأنظمة، لضمان كفاءة وسهولة تبادل البيانات المطلوبة لإنجاز الخدمات بين الجهات الشريكة، بهدف تسهيل تجربة موظفي الحكومة الاتحادية في الحصول على الخدمات، وإشراكهم في إعادة تصميم خدمات الباقة.

بيئة محفزة

وتشكل باقة «أجر وعافية» انعكاساً لنهج حكومة دولة الإمارات في تقدير جهود موظفيها وحرصها على تهيئة بيئة عمل محفزة، تسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز جودة الحياة الوظيفية، من خلال اختصار زمن إنجاز خدمات الإجازات المرضية، لتكون سهلة وسريعة وخالية من التعقيدات.

حيث تم تطوير خدمات الباقة، بهدف تعزيز إنتاجية الموظفين في القطاع الاتحادي وتقليل زمن التقديم على الخدمات، التي تمثلت في خدمة فحص اللياقة الطبية للموظفين الجدد بنسبة 41 %، وخدمة الإجازات المرضية الخاضعة لمراجعة اللجان الطبية بنسبة 55 %.

وخدمة الإجازات المرضية، التي لا تتطلب مراجعة اللجان الطبية بنسبة 24 %، وخدمة إجازة مرافق مريض بنسبة 18 %، بالإضافة إلى تقليل عدد الإجراءات من 34 إلى 21، وإلغاء المتطلبات غير الضرورية.

منظومة متكاملة

وأكد عبد الله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وقائد فريق تصفير البيروقراطية الحكومية في الوزارة، أن إطلاق باقة «أجر وعافية» يجسد التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوجيهات القيادة الحكيمة في بناء منظومة عمل اتحادية متكاملة، ويعكس تحولاً نوعياً في تصميم الخدمات الصحية الحكومية، معتمدين نهجاً تشاركياً مع الجهات المعنية، بما يؤكد أننا نسير بخطى عملية نحو تحقيق التطلعات الحكومية بخفض المدة الزمنية للحصول على الخدمات إلى ما يزيد على 50 %.

وأوضح أن هذه الباقة تم تطويرها بالمواءمة مع توجهات المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يهدف إلى تصفير الإجراءات الرقمية، وتعزيز كفاءة الأنظمة والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، لترسيخ ثقافة مؤسسية، محورها الإنسان، وترتكز على الابتكار، وتمكين فرق العمل وتحقيق نتائج تحدث فرقاً ملموساً في جودة حياة الموظف الاتحادي، والذي يسهم بتعزيز تنافسية المؤسسات الاتحادية واستقطابها للكفاءات وقدرتها على الاستجابة السريعة لمتطلبات المستقبل، بما يرسخ مكانة الإمارات منصة عالمية للتميز الحكومي.

منهجية مبتكرة

وأكد فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن تحديث باقة «أجر وعافية» يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي، ليس فقط بتسريع وتبسيط الإجراءات، بل بإعادة تصميم تجربة الموظف الاتحادي عبر منهجية مبتكرة، تعتمد الكفاءة والمرونة والتكامل الرقمي.

وأكدت مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إطلاق النسخة المحدثة من باقة «أجر وعافية» يمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات الصحية المرتبطة بفحص اللياقة الطبية، والإجازات المرضية.