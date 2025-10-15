5 ملايين زائر لجناح الإمارات في «إكسبو أوساكا»

أسدل جناح دولة الإمارات، أمس الأول، الستار على مشاركته في «إكسبو 2025 أوساكا»، بعد رحلة استمرت ستة أشهر من الابتكار وبناء جسور التواصل الثقافي، استقبل خلالها الجناح أكثر من خمسة ملايين زائر فعلي وافتراضي منذ افتتاحه في 13 أبريل 2025.

ليصبح بذلك من بين أكثر الأجنحة الدولية زيارةً في المعرض، من خلال 4.930.645 زائراً فعلياً، و113.443 زائراً عبر الموقع الإلكتروني للجناح، وأكثر من 17.000 زائر افتراضي عبر منصة إكسبو — بإجمال أكثر من 5 ملايين زائر، وهو ما يجسد مدى النجاح الكبير للجناح وتفاعله العميق مع الجمهور في اليابان والعالم أجمع.

وجمع الاحتفال فريق عمل جناح دولة الإمارات والسفراء الشباب من الإمارات واليابان، إلى جانب الشركاء الرسميين الأربعة وهم: أدنوك، وبيور هيلث، وسبيس 42، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتضمن البرنامج كلمات مؤثرة ألقاها السفراء الشباب وعدد من قيادات الجناح، بالإضافة إلى فقرة سلطت الضوء على رحلة الجناح واستعرضت أبرز محطاته وقيمه ورسائله.

وتخلل الاحتفال أيضاً لحظة وجدانية مؤثرة، تم خلالها إلقاء رسائل شكر كتبها فريق الإدارة، عبّروا فيها عن بالغ امتنانهم وتقديرهم لفريق العمل، على جهودهم المميزة طوال فترة المعرض.

حوار إنساني

وقال شهاب الفهيم، السفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان، والمفوض العام للجناح: «لم يكن جناحنا في «إكسبو 2025 أوساكا» مجرد مساحة للعرض، بل منصة نابضة بالحياة جمعت بين الثقافات والأفكار، واحتضنت حواراً إنسانياً عابراً للحدود.

وقد أضفى سفراؤنا الشباب، بروحهم الدافئة وحضورهم الملهم، طابعاً فريداً على تجربة الجناح؛ التي ترسّخت بفضل التزام فريق العمل، ودعم شركائنا، والرؤية المشتركة التي جمعتنا. نتوجه بجزيل الشكر لكل من زار جناحنا وشاركنا هذه الرحلة.

وستبقى روح التواصل والحوار التي سادت مشاركتنا نبراساً يُنير مسيرتنا إلى ما بعد أوساكا، بينما نواصل العمل من أجل مستقبل تزدهر فيه الحياة بكل أشكالها».

وطوال فترة «إكسبو 2025 أوساكا»، جسّد جناح دولة الإمارات شعار «من الأرض إلى الأثير» عبر تصميمه المعماري المميز، وتجربته التفاعلية المستوحاة من رمزية شجرة النخيل في التراث الإماراتي.

كما خاض الزوار رحلة غامرة بين محطات ملهمة، شملت استكشاف الفضاء، والابتكار في الرعاية الصحية، والتقنيات المستدامة، إلى جانب عروض ثقافية حية، لتُظهر جميعها كيف يلهم إرث دولة الإمارات مسيرتها نحو التقدم.