«الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم مختبر المعرفة

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، النسخة الـ 11 من «مختبر المعرفة» وهو سلسلة من الندوات، التي تستهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة حول مواضيع مختلفة، تتعلق بحقوق الإنسان.

وقدم مقصود كروز، رئيس الهيئة محاضرة تحت عنوان «الحق في الصحة النفسية: مفاهيم أساسية»، سلطت الضوء على أهمية الحق في الصحة النفسية ودور الهيئة في حماية هذا الحق كونه حقاً وليس امتيازاً ومكوناً أساسياً من الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة، كما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

تضمنت المحاضرة محاور عدة، منها النهج الحقوقي للصحة النفسية، والذي يشمل مفاهيم التوافر، والإتاحة، والقبول والجودة.

وتم تسليط الضوء على تدشين أولى جلسات مختبر التشريعات بمقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في 22 مايو الماضي، لمناقشة قانون الصحة النفسية للعام 2023، وجرى استعراض أهم الاتفاقيات الدولية والمبادرات العالمية، والتقارير الأممية المتعلقة بدعم الحق في الصحة النفسية، لا سيما المنبثقة من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

وأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها المستمر بتنظيم الفعاليات العلمية والمعرفية، التي تسهم في رفع الوعي، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.