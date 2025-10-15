تبادل خبرات بين دبي ورأس الخيمة في أمن المواصلات

استقبلت إدارة أمن المواصلات في دبي، أمس، المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، والوفد المرافق له في زيارة رسمية إلى مقر الإدارة، وكان في استقبالهم اللواء عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات في دبي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وذلك بهدف الاطلاع على أنظمة غرفة العمليات، ومركز التحليل ودعم اتخاذ القرار، ومركز التدريب والإبداع، ومحطة حمدان الذكية للتدريب العملي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأمنية بين الجانبين.

واستهلت الزيارة بجولة تعريفية تناولت أبرز إنجازات الإدارة وخططها المستقبلية في تعزيز منظومة أمن المواصلات العامة في الإمارة.

واطلع الوفد الضيف على أحدث الأنظمة والتقنيات المطبقة في غرفة العمليات الرئيسية ومركز التحليل ودعم اتخاذ القرار، واستمع إلى شرح حول مهامها في مراقبة حركة وسائل النقل العام على مدار الساعة، وإدارة البلاغات والشكاوى، وتحليل البيانات لدعم متخذي القرار وتعزيز الأمن والسلامة لمستخدمي المواصلات العامة.