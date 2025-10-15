«زايد للبيئة»: مكافحة التلوث البلاستيكي تتطلب تحركاً جماعياً

أكدت مؤسسة زايد الدولية للبيئة سعيها لإرساء مبادرات فاعلة لمواجهة أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة ممثلاً في التلوث بالمخلفات البلاستيكية الضارة.

والذي أصبح قضية عالمية تؤثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة في ضوء انتشار مخلفات وجزيئات البلاستيك في البحار والمحيطات وتراكمها في الكائنات الحية.

وقال الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس مؤسسة زايد الدولية للبيئة، بمناسبة الاحتفاء باليوم العربي للبيئة، الذي يصادف الرابع عشر من أكتوبر، إن هذا اليوم يمثل مناسبة لتعزيز الوعي البيئي وإشراك مختلف فئات المجتمع في حماية كوكب الأرض والحد من التحديات البيئية التي تواجه البشرية.