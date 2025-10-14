سلطان القاسمي يعتمد 165 منحة لطلبة أكاديمية النقل البحري

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للنقل البحري، 165 منحة دراسية لطلبة الأكاديمية من المقبولين بالفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2025 .

ويأتي اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة للمنح الدراسية التي توزعت على 157 طالباً وطالبة من أبناء مواطني الإمارة، و8 طلاب من أبناء مواطنات الإمارة، استمراراً لدعم سموه لأبنائه وبناته لاستكمال دراستهم العلمية والحصول على الشهادات المعتمدة واكتساب المعارف والمهارات اللازمة لحياتهم العملية.

من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.

أهداف

ونص المرسوم على أن ينشأ مكتب في الإمارة يسمى: «المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع»، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع ويعمل تحت إشرافه.

وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى المكتب باللغة الإنجليزية كالآتي «Media Office of Sharjah Family and Community Council»، ويكون المقر الرئيس للمكتب في مدينة الشارقة، كما نص المرسوم على عدد من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والإعفاء من الرسوم والأحكام الانتقالية والحافظة والقرارات التنظيمية والنفاذ والنشر.