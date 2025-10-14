400 مشارك في لقاء الاتحادية للرقابة النووية

استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية فعاليتها السنوية «لقاء مع الجهة الرقابية» لعام 2025 في أبوظبي، حيث شارك أكثر من 400 من المرخصين والشركاء من مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والصناعة وغيرها، للمشاركة في حوار مفتوح والاطلاع على التحديثات للوائح الرقابية.

كما قدمت الهيئة للمشاركين نبذة عن السجل الوطني للجرعات، والتحديثات الأخيرة المدخلة على اللائحة الرقابية رقم 24 بعنوان «معايير الأمان الأساسية للمرافق والأنشطة التي يستخدم فيها الإشعاع المؤين بخلاف المعايير المتبعة في المرافق النووية»، ودور القياس في تقدير مخاطر الإشعاع.

وقالت عايدة الشحي، مدير الأمان الإشعاعي في الهيئة: «تولي الهيئة أهمية كبيرة للتواصل مع المرخصين من خلال قنوات اتصال مفتوحة ومنتظمة. توفر فعاليات مثل هذا المنتدى فرصة لإشراكهم بشكل نشط في صنع القرارات الرقابية، بالإضافة إلى جمع رؤى قيمة تمكننا من تعزيز خدماتنا ونهجنا الرقابي بشكل مستمر».

ويعكس منتدى هذا العام التزام الهيئة المستمر بالتواصل بفعالية مع الشركاء، والتميز الرقابي، التطوير المستمر للسلامة والأمن والابتكار في القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.