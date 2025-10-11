عمر العلماء: بناء حكومات المستقبل يبدأمن تمكين العقول الشابة

في إطار فعاليات النسخة الرابعة من برنامج «الزمالة التقنية للشباب العربي 2025»، التي أطلقها مركز الشباب العربي في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بمشاركة 23 شاباً وشابة من 8 دول عربية، في الفترة من 6 حتى 17 أكتوبر الجاري، نظم المركز سلسلة من الفعاليات والجلسات التفاعلية بالشراكة الاستراتيجية مع مكتب الذكاء الاصطناعي وشركة مايكروسوفت.

ويأتي التعاون مع الشركاء ضمن مبادرة «مليون موهبة في الذكاء الاصطناعي» التابعة لمكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نظراً لما تمثله من قيمة مضافة نوعية في تعزيز مهارات الشباب العرب وتأهيلهم للمستقبل الرقمي، بما يواكب التحولات التقنية العالمية.

وخلال زيارتهم إلى مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، التقى المشاركون في البرنامج مع معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

حيث اطلعوا على منظومة الابتكار الحكومي في دولة الإمارات، وأبرز المبادرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يعكس تجربة الدولة الرائدة في بناء مستقبل قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

واستمع المشاركون إلى معالي عمر بن سلطان العلماء، الذي أكد أن تمكين الشباب العرب من أدوات التكنولوجيا والمعرفة هو الخطوة الأولى نحو إشراكهم في صياغة مستقبل المنطقة الرقمي.

وأوضح معاليه أن تجربة الإمارات في الابتكار الحكومي تمثل نموذجاً رائداً في تحويل التكنولوجيا إلى أداة لرفع جودة حياة الإنسان، وقال: «إن بناء حكومات المستقبل يبدأ من تمكين العقول الشابة القادرة على الابتكار، فالتقنية ليست هدفاً في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق التنمية وصناعة الأثر الإيجابي».

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي: «إن الشراكات الاستراتيجية ركيزة أساسية في بناء منظومة مستدامة لتمكين الشباب العرب، فعندما تتكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والشركات العالمية والخبراء الإقليميين والعالميين، فإننا نمنح الشباب فرصة للتعلم، ومنصة حقيقية للتأثير وصناعة الحلول».