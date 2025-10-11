مبادرة لتحويل أفكار الطلبة والمبتكرين الصغار إلى منتجات

أطلقت جمعية المخترعين الإماراتية مبادرة «من فكرة إلى إنجاز»، تهدف إلى تحويل أفكار الطلبة والمبتكرين الصغار إلى منتجات واقعية تحمل شعار «صُنع في الإمارات».

وأوضح المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان، رئيس الجمعية، أنه تم اختيار أربعة ابتكارات متميزة من بين المشاريع المشاركة في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025، لتكون بداية تنفيذ المبادرة التي تشكل مرحلة جديدة في دعم المبتكرين الصغار وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى إنجازات تخدم المجتمع.

وأشار إلى أن الجمعية شاركت في المعرض بـ 41 ابتكاراً متنوعاً قدمها طلبة من مختلف إمارات الدولة، جسّدوا فيها روح الإبداع والابتكار في خدمة الوطن. وأضاف أن الجمعية تعمل حالياً على تنظيم ورش تدريبية تخصصية لتطوير مهارات الطلبة.