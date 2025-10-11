جهات حكومية تستعرض حلولها الرقمية في «جيتكس جلوبال»

أعلنت جهات حكومية استعداداتها للمشاركة بمعرض «جيتكس جلوبال 2025»، وتعرض مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر، في خطوة تجسد ريادة دبي في بناء منظومة حكومية رقمية أكثر ذكاءً واستباقية، تضع الإنسان في صميم التحول الرقمي.

وتستعد الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي للمشاركة ضمن التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه لترسيخ دورها ممكناً رئيساً في منظومة التحول الرقمي لحكومة دبي، من خلال مشاريع متكاملة تسهم في رفع كفاءة الخدمات وجودة الحياة.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام، أن المشاركة تمثل محطة جديدة في مسار التحول المؤسسي الرقمي، مشيراً إلى أن الإدارة تسعى إلى تعزيز تكامل خدماتها الرقمية دعماً للرؤية الوطنية لبناء حكومة استباقية تضع الإنسان في قلب أولوياتها، وقال:

«مشاركتنا في جيتكس هذا العام لا تقتصر على استعراض التقنيات، بل تجسد نموذج الخدمة الذكية التي تمكن المتعامل من إنجاز معاملاته بكفاءة وسرعة وموثوقية».

وتعرض إقامة دبي ضمن جناحها مجموعة من المشاريع الرقمية المبتكرة، تشمل «السجادة الحمراء» لتجربة عبور ذكية تعتمد على بصمة الوجه، و«مرصد البصمة الرقمية» لتحليل البيانات العامة ووسائل التواصل عبر الذكاء الاصطناعي، و«منصة 04» قناة موحدة للملاحظات والمقترحات والشكاوى، و«منصة سلامة» للدعم الذكي متعدد القنوات، و«رادار الذكاء الاصطناعي (GDRFAI Radar)» لاستشراف التقنيات الناشئة.

وأوضح العقيد خبير خالد بن مدية الفلاسي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الرقمية، أن المشاركة تركز على مشاريع ناضجة أثبتت أثرها التشغيلي، مؤكداً أن الهدف هو تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة تجريبية إلى منظومة تشغيلية تعزز جودة الخدمات وترسخ مكانة دبي أذكى مدينة في العالم.

وتشارك محاكم دبي ضمن جناح حكومة دبي في منصة المجلس القضائي، وتهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على التطبيقات الذكية والخدمات الرقمية التي تقدمها محاكم دبي ودورها في دعم القطاعين القضائي والإداري، في إطار التزام محاكم دبي بتعزيز التحول الرقمي في منظومتها العدلية وترسيخ مكانتها مؤسسة رائدة في الابتكار القضائي.

وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «تعكس مشاركتنا في جيتكس رؤية محاكم دبي في دمج الابتكار ضمن منظومة العدالة، من خلال تطوير خدمات رقمية متقدمة تواكب تطلعات المتعاملين وتحقق العدالة الناجزة.

نحرص على إبراز الدور الذي تلعبه التقنيات الذكية في تسهيل إجراءات التقاضي، وتحسين كفاءة العمل القضائي والإداري، وتعزيز ثقة المجتمع في الخدمات العدلية الرقمية».

وستعرض محاكم دبي خلال أسبوع المعرض مجموعة من الحلول الرقمية المتقدمة التي تسهم في تبسيط الإجراءات القضائية وتسريع إنجاز الخدمات، إلى جانب أنظمة الدعم الإداري التي تعزز كفاءة الأداء المؤسسي وتدعم العدالة الناجزة.

وتشارك حكومة أبوظبي تحت شعار «حكومة أذكى، وأقرب للمجتمع»، وتمثل هذه المشاركة الرابعة عشرة لحكومة أبوظبي في المعرض تأكيداً لالتزامها بتوظيف أحدث التقنيات، لتمكين المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، وأن تكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لاستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027.

وتتولى دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي مهمة تنسيق مشاركة حكومة أبوظبي في المعرض، وأكثر من 30 جهة حكومية ومؤسسة أكاديمية لتقديم تجربة موحدة لزوار جناح حكومة أبوظبي. وقال أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي:

«تعكس مشاركتنا في معرض (جيتكس العالمي للتقنية 2025) التزامنا بمواصلة تحقيق رؤية حكومة أبوظبي نحو مستقبل مدعوم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يضمن أن تكون الخدمات الحكومية مصممة لتلبية احتياجات أفراد المجتمع.

وتضع الإنسان في قمة أولوياتها، وإن شعار هذا العام (حكومة أذكى، وأقرب للمجتمع) يعني أننا لا نكتفي فقط بتبني التقنيات الحديثة، بل نعيد صياغة معايير الحكومة لتكون أكثر تفاعلاً ومرونة واستجابة لاحتياجات المجتمع».

مستجدات

وتستعرض وزارة المالية مستجدات مسيرتها في التحول الرقمي الحكومي ومبادراتها المبتكرة وجهودها في تطوير الخدمات المالية وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن المشاركة في «جيتكس جلوبال 2025» تأتي امتداداً لالتزام الوزارة بتسريع التحول الرقمي في منظومة المالية العامة، وتبني أحدث التقنيات لتمكين بيئة مالية مرنة، وذكية ومستدامة، لافتاً إلى أن المعرض منصة استراتيجية لاستعراض الإنجازات الرقمية التي ترتكز على الابتكار، وتعزز كفاءة الخدمات.

وأضاف: «نعمل في وزارة المالية وفق رؤية تستند على تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم القرارات المالية، وتعزز الشفافية والإنتاجية».

وتشارك وزارة الموارد البشرية والتوطين بحزمة خدمات رقمية مبتكرة ومطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعكس التجربة الرائدة للوزارة في تعزيز الاستفادة من الوسائل الذكية لتطوير خدماتها وتعزيز بيئة العمل والكفاءة التشغيلية لتسهيل تجربة المتعاملين في الحصول على الخدمة انسجاماً مع توجهات الحكومة الرقمية وتصفير البيروقراطية.

وتسلط دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الضوء على حلول اجتماعية مبتكرة تعزز جودة الحياة وتدعم بناء مجتمع متماسك قائم على الشراكة والتمكين.