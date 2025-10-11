«الأمن السيبراني» يستعرض أحدث المبادرات الرقمية في «جيتكس جلوبال»

يستعرض مجلس الأمن السيبراني، خلال مشاركته في معرض «جيتكس جلوبال»، مجموعة من أبرز المبادرات الرقمية المتميزة، التي تعكس جهوده في تعزيز عملية التحول الرقمي وتأمين الفضاء السيبراني في الدولة.

كما يستعرض أحدث استراتيجياته لتعزيز الأمن السيبراني على المستويين الوطني والدولي، والجهود المبذولة لتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، وحماية البنى التحتية الرقمية.

وتتركز مشاركة مجلس الأمن السيبراني، خلال المعرض، على استعراض مبادرات الأمن السيبراني، إضافة إلى عرض مبادرات وأنظمة وتقنيات حديثة تعنى بمواجهة التهديدات السيبرانية الفعالة، حيث يستضيف المجلس عدداً كبيراً من الخبراء والمتخصصين في مجال التقنية والأمن الرقمي من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة سبل تطوير التعاون الدولي لمواجهة تحديات الفضاء الإلكتروني.

وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن معرض هذا العام يعد منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات العالمية.