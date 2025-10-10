ولي عهد الشارقة: أعضاء «الاستشاري» يمثلون صوت الناس

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، أن انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يقوم على فكر سديد، ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويجسد قيم الشورى والمشاركة الفاعلة في صنع القرار السليم، مؤكداً سموه حرص الجميع على تعزيز مسيرة التنمية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والخير لأبناء الإمارة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، صباح أمس، أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لدور انعقاده العادي الثالث، من الفصل التشريعي الحادي عشر، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك في مقر المجلس.

وأشار سمو ولي عهد الشارقة، إلى أن ما سيحمله برنامج المجلس في الدور الحالي من موضوعات وقضايا، يستدعي من الجميع العمل على تناولها بمسؤولية، وأن تناقش بروح التعاون والتكامل، للتمكن من تحقيق أعلى معايير الشورى.

والوصول إلى أفضل القرارات، والخروج بتوصيات تعين صاحب السمو حاكم الشارقة، والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتمكن أصحاب القرار من صنع السياسات الحكيمة، والهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتوفير الأمن والأمان، والرخاء والازدهار للشارقة ومواطنيها، وكل من يقيم على أرضها.

وأكد سموه ثقته التامة في المضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف، من خلال إعلاء قيم الشورى وتكاتف الجهود، مبيناً سموه متابعته الدائمة بحرص وعناية أعمال المجلس الموقّر، وما يصدر عنه من توصيات، يسعى الجميع جاهداً لتحقيقها.

وذلك انطلاقاً من الإيمان التام بأن الأعضاء يمثلون صوت الناس، موصياً سموه المجلس بأن يكونوا خير من يمثل المجتمع، وأن يكونوا عند حسن ظن الناس بهم، وأن يقبلوا على أعمالهم بروح التعاون والتكامل والإخلاص، والسعي للمحافظة على المكتسبات والقيم، وكل ما يوصي به صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأعلن سمو ولي عهد الشارقة، عن افتتاح المجلس الاستشاري في دور انعقاده العادي الثالث، من الفصل التشريعي الحادي عشر، قائلاً: نيابة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وعلى بركة الله وتوفيقه، نعلن افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث، من الفصل التشريعي الحادي عشر، لمجلسكم الموقر.

كما ألقى معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، كلمة رحب فيها بسمو ولي عهد الشارقة، مثمناً تشريف سموه لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث، الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس.

مؤكداً مواصلة مسيرة الشورى التي أرسى دعائمها صاحب السمو حاكم الشارقة، منذ تأسيس المجلس في عام 1999 م، ليكون منبراً وطنياً صادقاً، ينطق بلسان أبناء إمارة الشارقة، ويعكس همومهم وتطلعاتهم، ويسهم في صنع حاضر الإمارة، واستشراف مستقبلها.

وأضاف النعيمي: إن المجلس يولي اهتماماً بالغاً بمجالات التعليم والبحث العلمي، وتطوير الاقتصاد، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوسيع قاعدة الخدمات الأساسية، لتظل إمارتنا نموذجاً متفرداً في التنمية والرفاهية، في ظل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة.

كما أن الرؤية السديدة قد صنعت بيئة متكاملة للشورى والعمل الوطني، ومع افتتاح هذا الدور البرلماني الجديد، نعاهد سموكم أن نظل على العهد أوفياء، مخلصين، عاملين بروح الفريق الواحد، حريصين على استثمار كل إمكاناتنا لتحقيق ما تنشدونه للوطن من عز ورفعة.