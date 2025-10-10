«الطوارئ والأزمات» تنظم تمرين مراكز القيادة للكوارث الطبيعية

نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين كلاً من وزارة الدفاع وقيادة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للأرصاد، والجهات المهنية في المستوى المحلي، تمرين مراكز القيادة للكوارث الطبيعية، وذلك ضمن سلسلة تمرين الاستجابة الوطنية.

ويهدف هذا التمرين إلى رفع مستويات الجاهزية الوطنية وتعزيز آليات التنسيق المشترك في حال وقوع كارثة طبيعية.

وتَركز هذا التمرين على مراكز العمليات على المستوى الوطني في جميع إمارات الدولة، بهدف اختبار الخطة الوطنية للكوارث الطبيعية، وتقييم فاعلية منظومة الإنذار المبكر، وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة والاتصالات، وضمان جاهزية الإمكانيات والموارد الوطنية.

صرّح سيف محمد الشامسي، نائب المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومدير التمرين، قائلاً: «إن تمرين مراكز القيادة للكوارث الطبيعية يأتي في إطار حرص الهيئة على رفع مستويات الجاهزية الوطنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يجسد توجهات الدولة في بناء منظومة وطنية مرنة وقادرة على مواجهة المخاطر الطبيعية بكفاءة وفاعلية.

وتستعد الهيئة لاختتام سلسلة تمرين الاستجابة الوطنية 13 / 2025 عبر التمرين الميداني المقرر تنفيذه في نهاية أكتوبر الجاري بإمارة رأس الخيمة، والذي سيحاكي عملياً الاستجابة لتداعيات كارثة طبيعية، بما يعكس مرونة وكفاءة المنظومة الوطنية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.