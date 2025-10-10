رحلة تجمع ماضي مواصلات الإمارات وحاضرها

أكملت مواصلات الإمارات استعداداتها للمشاركة في الدورة 45 من معرض «جيتكس جلوبال 2025». وتأتي مشاركة مواصلات الإمارات لهذا العام تحت عنوان «قيادة مستقبل التنقل الذكي»، في الوقت الذي قطعت فيه الشركة شوطاً بعيداً في مجالات الأتمتة والتحول الذكي، على صعيد أنظمتها وخدماتها المختلفة.

حيث تدعو الشركة زوار المعرض لتفقّد جناحها الذي سيركز على إبراز قدرات الشركة من خلال عدد من العروض الذكية والتفاعلية الشاملة، والتي ستأخذ الزوار في رحلة غير مسبوقة، لإعادة اكتشاف إرث مواصلات الإمارات العريق، ابتداءً من البدايات قبل 44 عاماً.

وصولاً إلى تطلعاتها المستقبلية الواعدة، مروراً باستعراض لمحة عن قدراتها الحالية والمستقبلية، التي تتجسد عبر حزمة واسعة ومتكاملة من الحلول والأنظمة والخدمات التي توفرها للمتعاملين، ضمن منظومة أعمالها.

كما سيضم جناح الشركة منصة تفاعلية مخصصة لخدمات الشركة الحالية، سواء الموجهة للشركات أو الأفراد، ستتيح معرفة أكثر تفصيلاً لعموم الجمهور من زوار المعرض، لا سيما المهتمين والراغبين في الاستفادة من تلك الخدمات.