حمد الشامسي: النيابة العامة توظّف الذكاء الاصطناعي لتسريع العدالة الجنائية

تتصاعد وتيرة الاستعدادات لانطلاق معرض«جيتكس جلوبال 2025»، والذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 6800 شركة و2000 شركة ناشئة من 180 دولة، لاستعراض أحدث الابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والحوسبة السحابية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي الفيزيائي، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والصحة الرقمية.

ويركز المعرض أيضاً على كيفية تحويل البيانات والخوارزميات ونماذج اللغات الضخمة للبنى التحتية الرقمية إلى شبكات حية مترابطة لا تقتصر على دعم الإنتاجية، بل تعزّزها إلى مستويات غير مسبوقة.

وتشارك جهات حكومية في «جيتكس جلوبال 2025»، حيث تستعرض مشاريعها وتوجهاتها الاستراتيجية.

حيث أعلنت النيابة العامة للدولة مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، بمركز دبي التجاري العالمي، بعرض منظومة متكاملة من الحلول الرقمية الذكية الداعمة لتوجهاتها الاستراتيجية في العدالة الجنائية، وترسيخ مكانتها جهة قضائية رائدة، تُوظف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في منظومة العمل الجنائي.

المبادرات الاستشرافية

وتعرض النيابة العامة ضمن مشاركتها في المعرض، مجموعةً من المشاريع المبتكرة والرائدة، التي أطلقتها وتعمل عليها، بما يتّسق مع التوجهات المستقبلية للنيابة العامة، وحزمة المبادرات الاستشرافية المُعدة لبلوغ نيابة المستقبل 2045، واستراتيجية النيابة والذكاء الاصطناعي 2025 - 2030.

ومن أهمها، مشروع مساعد وكيل النيابة الافتراضي، الذي يحقق تسريع مسار القضية منذ الإبلاغ إلى التصرف، بسجلات تدقيق رقمية، إضافة إلى تمكين أعضاء النيابة وموظفي الدعم ومقدمي الخدمات القانونية من الوصول الفوري للمعلومة الدقيقة، ما يُعزز الكفاءة التشغيلية، ويسهم في تصفير البيروقراطية، ويدعم متخذي القرار بتقديم مرجع قانوني لحظي.

وبهذه المناسبة، قال معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد: «نؤكّد التزام النيابة العامة بتسريع وتيرة العدالة الجنائية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بمسؤولية، كأدواتٍ مُساندة لصانع القرار القضائي، ضمن منظومة حوكمة راسخة، تُعلي الشفافية وقابلية التفسير وحماية الخصوصية، مع إبقاء الإنسان في الحلقة.

وكالة الإمارات للفضاء

وفي خطوة استراتيجية نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي، ستطلق وكالة الإمارات للفضاء، المنصة الرقمية لخدماتها، وذلك على هامش مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025.

وقال المهندس سالم بطي القبيسي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء «إنّ إطلاق المنصة الرقمية لخدمات وكالة الإمارات للفضاء، يمثل محطة مهمة في مسيرة التحول الذكي.

حيث صممت المنصة لتكون بوابة موحدة، تضع خدماتنا الفضائية في متناول مختلف فئات المتعاملين، من مستثمرين ورواد أعمال وشركات ناشئة، بما يلبي تطلعات المستقبل، ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للفضاء».

الهوية والجنسية

وتستعرض الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مجموعة من المشاريع المبتكرة في مجال بصمة الوجه الذكية ومراقبة المخالفين لتأشيرات وتصاريح الدخول والإقامة وتفعيل التواصل مع المتعاملين إضافة إلى خدمات العمالة المساعدة.