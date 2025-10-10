«تمكين المجتمع» تطلع على مبادرات شرطة رأس الخيمة

زار وفد من وزارة تمكين المجتمع، يضم ممثلين عن مكاتب الوزارة في كل من أبوظبي والعين ودبي وخورفكان، مركز شرطة المدينة الشامل في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، للاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث المبادرات الاستراتيجية التي يقدمها في منطقة اختصاصه.

وفقاً لنظام تصنيف النجوم العالمي، وحسب استراتيجية وزارة الداخلية، واستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة ودليل الخدمات الاستباقية.

والتقى وفد الوزارة المقدم عبدالله يوسف جاسم العلي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، وعدد من ضباط المركز، الذين استعرضوا أبرز الخدمات الرقمية المبتكرة التي يقدمها مركز شرطة المدينة الشامل برأس الخيمة، والتي تتميز بالاستباقية والمرونة وسرعة الإنجاز في الأداء.

وأكد المقدم عبدالله العلي أن شرطة رأس الخيمة حريصة كل الحرص على تبادل الخبرات وتعزيز نشر مفاهيم ثقافة المعرفة في العمل الحكومي وفقاً لمنهجية المعرفة التي تنتهجها وزارة الداخلية.