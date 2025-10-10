97 % مؤشر نبض المتعامل لمركز شرطة المدينة الشامل بعجمان

أشاد العميد عبدالله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، بتميز مؤشرات الأداء في مركز شرطة المدينة الشامل بتقديم ما يزيد على 51 ألف خدمة منذ بداية العام الجاري، بنسبة مؤشر نبض المتعامل بلغت 97 %، وذلك ثمرة إيجابية للجهود المبذولة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في المركز.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمركز، يرافقه سلطان خليفة المهيري، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد سعيد خليفة الكتبي، نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، حيث كان في استقبالهم العقيد غيث خليفة الكعبي، رئيس المركز، وعدد من الضباط والأفراد في المركز.

واطلع المطروشي على سير العمل في مختلف أفرع المركز، وأشاد بجهود تقليل زمن الإجراءات وسرعة إحالة البلاغات إلى النيابة العامة، كما تفقد فرع التحقيق والبحث الجنائي، وفرع المرور والدوريات واطلع على سير العمل في مهام تخطيط وتحقيق الحوادث، وأبرز إنجازات المركز، والجهود المتميزة المبذولة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

والتي تكللت بإنجاز عدد عمليات تجاوزت 114 ألف عمليه خلال العام الحالي بنسبة 98 % في استخدام التطبيقات الذكية، وأثنى على سرعة إنجاز الخدمات، والتي برزت بوصول المركز إلى معدل 2:54 دقيقة في زمن تقديم الخدمة، ومعدل زمن انتظار متعامل لا يزيد على 00:30 دقيقة.

وفي نهاية الجولة عقد العميد عبدالله سيف المطروشي اجتماعاً مع كل ضباط مركز شرطة المدينة الشامل، لتقديم التوجيه والتوصيات بشأن ما تم الاطلاع عليه في الجولة التفتيشية، تعزيزاً لتطوير أنظمة العمل المتبعة في المركز لتقديم الخدمات للمتعاملين بكل القنوات المتاحة لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر في زمن قياسي، من خلال تحديث العمليات والإجراءات، سعياً لزيادة سعادة المتعاملين عن خدمات مركز شرطة المدينة الشامل.