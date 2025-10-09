سلطان القاسمي: المسرح وسيلة للتواصل المجتمعي

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتقديم خدمة الرعاية المنزلية مجاناً لكبار السن المواطنين من ذوي الدخل المحدود، دون استقطاع أي مبالغ من المساعدات الاجتماعية، على أن ترد أي مبالغ استقطعت خلال الشهر الجاري إلى أصحابها.

من جهة أخرى، افتتح سموه، صباح أمس، المقر الجديد لجمعية المسرحيين، وذلك في منطقة التعاون بالشارقة.

وتفضل سموه فور وصوله بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري، إيذاناً بالافتتاح الرسمي لمقر الجمعية، وسط فرحة الحضور من أعضاء الجمعية من الفنانين والممثلين والمخرجين.

وبارك صاحب السمو حاكم الشارقة لأهل المسرح افتتاح المقر الجديد، مشيراً إلى ارتباط سموه الطويل بالمسرح منذ طفولته، ومؤكداً دور المسرح وسيلة من وسائل التواصل المجتمعي والتأثير الفعال.

وتبادل سموه مع المسرحيين الأحاديث الودية حول المسرح ودوره الكبير في توعية المجتمع، بما يمتلكه من أدوات ووسائل تتصل بالمشاهدة المباشرة، والتعبير والتأثير في الحضور من الجمهور، ما يجعل الممثل يمتلك الفرصة لمخاطبة الناس، وتشجيع تفاعلهم مع ما يقدمه بالتعبير الصادق الحيّ عن القضية التي تطرحها المسرحية.

وتناول اللقاء أهمية التأليف المسرحي في إنتاج الأعمال البناءة والمؤثرة إيجاباً في المجتمع، والتشجيع على المعرفة والفائدة التي تقدمها المسرحيات، مع ضرورة العمل المتكامل بين الفنانين والكتاب والمخرجين، حيث إن العمل المسرحي جماعي، ويُجسد التعاون بين الفريق، مع ضرورة أن يترك الكاتب المسرحي للمخرج فسحة ليقدم رؤيته وإبداعه، ما يجعل العمل مُقنعاً، ويقدم صورة صادقة عن المجتمع.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة عدداً من النصائح لأهل المسرح، موصياً إياهم بالحرص على البحث عن المعرفة، والاهتمام بالقراءة والتأهيل العلمي، وتوجيه الشباب الجدد، وتدريبهم وصقل مواهبهم، وإعطائهم الفرصة للتعلم والتدرب، لإظهار مقدراتهم الفنية، والتعلم ممن سبقهم في هذا المجال.

وقدم مجلس أمناء جمعية المسرحيين وأعضاؤها الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على دعم سموه المتواصل والمستمر للحركة المسرحية، وتشجيعهم، وتوفير مقر متكامل لجمعية المسرحيين. حضر الافتتاح، بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وإسماعيل عبدالله رئيس مجلس أمناء جمعية المسرحيين، وأحمد الجسمي، نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية، وعدد كبير من الفنانين والمسؤولين.